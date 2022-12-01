大陸快封快解 有動作了

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
大陸中央對地方政府喊話解封已發揮效果。（新華社）
大陸中央對地方政府喊話解封已發揮效果。（新華社）

在大陸衛健委要求「快封快解、應解盡解」政策下，河南鄭州昨（30）日迅速解封，外界估有利蘋果iPhone手機生產及物流配送，之前爆發衝突的廣州多個行政區也突然在昨天宣布解封，顯示大陸中央對地方政府喊話解封已發揮效果。

鴻海鄭州廠所在的鄭州航空港經濟綜合實驗區疫情防控指揮部也發布，全區社會面疫情動態可控，今日零時起轉入常態化疫情防控。

綜合陸媒報導，鄭州這次解封與以往解封情況不同，以前鄭州市遇到疫情封控後，解封前提是社會面全部清零，這次解封前並沒有實現社會面全部清零，因為29日鄭州市還新增確診病例130例，新增無症狀感染者486例。

鄭州市這次解封，傳遞一個資訊，地方政府可能不再片面追求陽性病例社會面清零，而是掌握在可控範圍內即可。

另一個疫情嚴重的廣州市也是昨日突然解封，歷經封控示威、催淚彈鎮暴等警民衝突後，廣州昨日午間急轉彎宣布鬆綁疫情防控，番禺、荔灣、天河等多個行政區宣布解除所有區內臨時管控區，按照低風險區管理；海珠區也通告優化完善疫情防控措施，鬆綁密切接觸者可實施居家隔離。

廣州市疫情防控中心強調，將全力以赴穩住經濟發展大盤，穩住廣大中小企業發展基本面。隨後，廣州多區發文，恢復市場經營和餐飲內用、恢復線下教學，無論是餐飲，還是電影院、健身房、KTV等密閉半密閉場所，都在恢復之列。

目前僅上海稍微提高核酸檢測要求，上海宣布，上海常態化核酸檢測點免費檢測服務延長至2022年12月31日，要求進入商業、文化旅遊場所須持有48小時核酸陰性證明；黃浦區衛健委要求各單位儲備防疫物資，儲備數量不少於60天。

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