人權律師余文生被「大白」撞到在地

中國人權律師余文生和妻子許豔通過推特透發表信息，11月30日，二人余文生和許豔下樓扔垃圾，被若干身份不明的白衣人攔截不讓出門。在沖突中，一位白衣人將余文生律師撞倒在地上，白衣人也隨之倒下。目前，余文生律師已回到家中。

余文生表示，從11月25日開始，他所在小區就增加了"大白"和便衣看守，以疫情為名將他和妻子非法拘禁在家裡。他認為，中國當局加緊對人權律師的監禁，跟歐洲理事會主席米歇爾訪華有關。

中國官媒報道，應國家主席習近平邀請，歐洲理事會主席米歇爾將於12月1日訪華。

從11月26日開始，中國爆發全國規模的抗議運動，悼念"11.24"烏魯木齊火災遇難者並反對封控防疫政策。抗議活動中，民眾喊出"習近平下台，共產黨下台"、"要人權、要自由"等政治口號。

11月27日，他租住的北京市門頭溝區西長安壹號南區（19號院）7號樓被宣布封控，他和許豔表示不服從，隨即出門走出封控區域，沒有遭到阻攔。

11月30日，余文生和許豔下樓扔垃圾時遭到攔截。許豔在推特上說，攔截他們的白衣人"不告訴他們姓名，職稱，直接不讓走，把余文生律師撞倒，白衣人也倒下"。

許豔發布的視頻顯示，五六名身著白色防護服的男人阻止他們出門，但是拒絕出示證件或者法律文件。至少4名白衣人一直拿著手機拍攝。在另一段視頻中，余文生律師和一名白衣人都仰面躺在地板上。

稍後，余文生律師發布視頻說，他已經回到家裡，"身體狀況也不是特別好，被他們撞得很疼。"他表示，"對於動態清零這種反人類政策，我是堅決反對"。

同日，余文生發表《余文生致米歇爾等世界領導人公開信》，信中說："中國現在經歷的一些問題，不僅僅是人權問題，實際上是一個反人類問題。"他要求米歇爾向中國領導人提出"盡快結束這場反人類浩劫"。

人權律師余文生於2018年1月發表《修憲公民建議書》，隨後被警方帶走。2020年5月，他被徐州法院秘密審判，隨後判處4年有期徒刑，2022年3月刑滿獲釋。他在接受德國之聲采訪時表示，他曾在關押中遭受酷刑和虐待。

（綜合報道）

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