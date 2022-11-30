疑平息民怨 廣東省長稱支持有條件居家隔離

廣東省是中國本輪疫情重災區之一，昨晚傳爆發警民衝突的海珠區今天公布，符合條件的密接者可居家隔離。省長王偉中表示符合條件的密接者可居家隔離，能最大限度降低疫情對民眾影響。

第一財經29日報導，27日晚新冠肺炎疫情防控廣東工作組與廣東省舉行工作對接會上，王偉中表示，要堅持精準防控，科學快速劃定和管控高低風險區，符合解封條件的區域要及時解封，做到快封快解，支持符合條件的密切接觸者實施居家隔離，最大限度降低疫情對民眾生產生活的影響。

報導指出，廣州本輪本土疫情自10月22日開始，截至11月28日累計報告新增感染者超過14萬例，每日新增本土感染者數量仍處於高位。為遏制疫情傳播，需要管理密切接觸者，造成密接者數量遠高於感染者數量。

中國國務院聯防聯控機制綜合組11日發布優化防疫20條，對密切接觸者的管理措施從原來的7天集中隔離和3天居家健康監測，縮短為5天集中隔離和3天居家隔離。

據南方日報近日報道，截至23日晚上6時，廣州市共規劃建設方艙醫院床位和隔離板房床位34萬9239個，包括方艙床位14萬3540個，隔離床位20萬5699個。其中方艙床位已建成移交8萬9404個、在建5萬4136個。隔離床位已建成移交4萬739個、在建16萬4960個。

報導形容，儘管廣州已建成不少隔離床位，但隔離資源仍然緊張。

香港大學醫學院金冬雁教授向第一財經表示，要居家隔離最好有單獨房間和單獨衛浴，其次是只有單獨房間，同時應該提供詳細居家隔離指引。居家隔離者應每天進行快篩，持續四、五天快篩陰性可結束居家隔離。

廣州海珠發布微信公眾號30日公布，經綜合研判決定優化防疫措施，包括做好密切接觸者的隔離管理，密接者原則上集中隔離觀察，符合居家隔離條件的密接者實施居家隔離。

其他措施包括要科學精準劃定風險區，高風險區一般以單元、樓棟為單位劃定，不得隨意擴大。不得隨意擴大密切接觸者甄別範圍，不以「時空伴隨」作為判定密切接觸者的標準，以及加快疫苗接種等。

廣州市番禺區今天解除所有疫情防控臨時管控區，按低風險區管理。

中國多個省市爆發反封控抗爭的「白紙運動」，廣東省也有民眾聚集聲援，廣州市海珠區29日晚再傳因防疫措施而爆發警民激烈衝突，警方甚至朝小巷民眾投擲催淚彈。