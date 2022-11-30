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培養黨的接班人？ 鄭州招募少年當防疫人員

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
當起黨的接班人，鄭州某社區小男童成為防疫人員。（微博截圖）
當起黨的接班人，鄭州某社區小男童成為防疫人員。（微博截圖）

鄭州一個社區招募「抗疫小少年」，要求10-13歲的學生，戴紅領巾去巡邏小區，並指引協助居民接受核酸檢測。社區稱，「給孩子不一樣的社會體驗，培養黨的接班人。」

根據網傳影片顯示，一個小男孩穿著藍色防護服，舉著喇叭，用稚嫩的童聲維持著小區內核酸檢測的秩序，「準備好核酸檢測碼，手機調到最亮，請盡量保持一米距離！」引起不少居民注意。

網傳截圖顯示，該處社區發布「抗疫小少年，先鋒在前線」招募令，報名條件為10-13歲學生、少先隊員。志願內容包括勸導民眾戴口罩；巡查院區，督促在外逗留人員盡快返回家中；守好家園門，監督居民不進不出等。

社區稱，參加活動的學生需由家長陪同，一大一小同時執勤，「給孩子不一樣的社會體驗，切實感受全民抗疫，大手拉小手，培養黨的接班人。」

不過，有網友評論稱：「讓招募者的子女先上吧。」

新冠肺炎 鄭州

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