病毒繞著走的城市 廣西柳州3年確診24例

中國多地近期爆發反封控抗議的「白紙運動」，但廣西柳州3年來確診數僅24例，引發熱議，有網友調侃當地是一座「病毒繞著走的城市」，柳州市也自豪沒有做過大規模的全員核酸篩查。

陸媒時代財經引述「星球商業評論」28日的一篇文章稱，柳州市是中國少有不做大規模核酸、只在醫院做核酸的城市，3年來確診數僅有24例，網友調侃稱這是一座「病毒繞著走的城市」，相關話題引發大量討論，很快登上微博熱搜。

時代財經29日致電柳州市衛生健康委員會了解情況，相關工作人員稱，柳州市的疫情一直以來比較平穩，「沒有做過比較大規模的全員核酸篩查」，且面向老百姓的核酸檢測點，都是以醫院和社區衛生院為主。

上述工作人員表示，柳州的無症狀感染者基本是外來輸入，雖會跟蹤外地到柳州的無症狀感染者，「他所路過的任何一個城區或縣區，都會呼籲前往醫院進行排查」，但「沒有那種大規模的全員核酸，因為我們知道病源在哪，就會針對性、點對點地去進行排查」。

時代財經查詢發現，據國家政務服務平台，柳州全域目前無風險地區；而據百度新冠疫情實時大數據報告，自2020年COVID-19疫情爆發以來，除無症狀感染者，柳州市累計確診病例為24例。

柳州最近一次較為嚴重的疫情影響出現在10月17日，當天新增本土無症狀感染者2例，受此影響，多所學校、幼兒園通知停課4天。

柳州市民吳先生告訴時代財經，10月這次本土新增無症狀感染算是今年以來對柳州影響較大的疫情，當時他所在的社區、小區、單位都通知，要及時前往核酸點排查，但都是通知，「我們再自己到醫院做核酸」。

此外，吳先生說，在柳州，乘坐公共交通工具和出入公共場所只要健康碼綠碼就行，若非乘坐火車、飛機，或出現無症狀感染收到通知要做核酸，「我們平時一般不做核酸」。

在吳先生看來，柳州承接外來人口的壓力沒有省會南寧和旅遊城市桂林那麽大。據柳州市2021年國民經濟和社會發展統計公報，當年底全市戶籍總人口396.79萬人，常住人口417.53萬人，在廣西全區內人口排名第二，僅次於省會南寧。

網友紛紛表示，在當前的中國大陸，柳州真算得上是「人間天堂」、「各省市都應該學一學」，「柳州不折騰老百姓，不是因為沒有核酸公司，而是不常態化大規模的核檢，也不需要72或48小時的核酸證明才能出入各場所，因此重點是政策不折騰人」。