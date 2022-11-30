上海疫情升溫 本土無症狀感染者累計破千名

上海市COVID-19病例增加，截至29日，本土無症狀感染者累計破千名達1113人。官方表示，近期單日新增陽性感染者人數持續上升，大部分感染源來自於外省市，建議非必要不離滬。

上海市政府官方帳號「上海發布」30日發布疫情概況。29日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例11例、新增本土無症狀感染者176名，其中7例確診病例、5名無症狀感染者在隔離管控以外的社會面發現。新增境外移入確診病例9例和境外移入無症狀感染者39名。

官方強調，由於國內本土疫情反彈明顯，部分省市陽性感染者人數快速增加，受到外省市疫情溢入影響，上海市近期每天新增陽性感染者人數明顯上升，絕大部分感染源來自於外省市，建議民眾非必要不離滬、盡快完成疫苗接種。

官方指出，考慮目前疫情防控形勢嚴峻，市疫情防控工作領導小組辦公室決定，為了方便民眾進行核酸檢測，各區每週至少安排2次社區便民核酸檢測服務；全市常態化核酸檢測點免費檢測服務延長至12月31日。

第26屆上海馬拉松賽事於27日舉辦，主辦單位30日表示，截至30日上午7時30分，所有參賽選手和工作人員的賽後核酸檢測全部完成，檢測結果顯示均為陰性，實現了疫情「零感染」、安全「零事故」的目標。