西藏抗疫保物資 青藏鐵路當動脈

中國鐵路青藏集團有限公司28日介紹，西藏今年8月本輪新冠肺炎疫情發生以來，青藏鐵路充分發揮物資運輸大動脈作用，截至11月27日，進藏貨物總量達1.36萬車、77.87萬噸，其中生活物資占16%，復工復產等生產物資占84%。

中新社報導，中國鐵路青藏集團有限公司還介紹，2021年6月投入運行的西藏首條電氣化鐵路拉林鐵路串聯拉薩、山南、林芝三市，此次也承擔起應對新冠肺炎疫情的物資運輸重任，8月6日至今，林芝站到貨量達21.55萬噸。另外，日喀則站到貨量共742車、2.66萬噸。

拉薩西站貨運負責人秦進元說，疫情發生以來，該站嚴格落實疫情防控部署要求，積極開闢綠色運輸通道，優化運力，保障大米、麵粉、食用油、蔬菜水果等生活物資供應。

與裝車企業及時對接，做好裝車設備的日常保養，加速車輛周轉，確保民生相關生活物資轉運快捷、安全、穩定。

西藏峰全源工貿有限公司總經理楊全會說，疫情期間，鐵路部門積極協調，使公司到貨後實現「門對門」轉運米、麵、油等生活物資，中間轉運時間大為縮短，及時保障了倉庫物資充足，也為拉薩市場物資供應保障提供了支持。