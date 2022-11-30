大陸防疫鬆綁 不如預期

面對各地出現反封控抗爭和「白紙運動」，大陸國務院聯防聯控機制29日召開記者會，表示封控管理要快封快解、應解盡解，減少民眾的不便，並指防疫措施簡單化、層層加碼、一刀切、忽視群眾訴求是問題的主因。

但對於防疫政策鬆綁則不如預期；大陸國家衛健委僅表示，一直根據病毒變異，邊防控、邊調整，最大限度減少對經濟社會影響。防疫政策大原則未變，大陸民眾是否埋單仍待觀察。

據大陸國家衛健委29日通報，28日全大陸新增本土確診3,561例，無症狀3萬4,860例，廣州、重慶、北京等地仍是重災區，但在提高「見警率」和維穩力度下，一度有串聯之勢的抗爭活動逐漸趨緩。

對於外媒關切地方不滿情緒，陸方是否調整防疫，大陸國家衛健委發言人米峰說，政府一直根據病毒變異特點「邊防控、邊研究、邊總結、邊調整」，會密切關注國際形勢變化，最大程度保護人民利益，最大限度減少疫情對經濟社會影響。

米峰也說，要持續整治層層加碼，對群眾的合理訴求及時回應和解決，封控管理要「快封快解、應解盡解」。疾控局官員說，群眾反映的問題主要不是針對疫情防控本身，而是集中在防控措施簡單化等方面，有的地方隨意擴大管控範圍、一封了之，有的封控後長時間不解封，未經批准、動不動就靜默，要針對這類問題加大通報、追責。

記者會還提到，大陸將加強老年人接種疫苗安排。值得注意的是，先前市場傳聞大陸將宣布更寬鬆的措施，致使A股滬指、深成指收漲逾2%，但會上並無新的重大宣布。

不過，綜合陸媒報導，大陸廣州、重慶、杭州、鄭州、北京等地防控已陸續調整，例如無疫風險區、沒有外出需求的個人可不用全員核酸檢測，醫院不得以核酸為由拒絕接診；廣州海珠區試行「閉環泡泡」幫助復工，烏魯木齊將對低收入者派發人民幣300元（約新台幣1,320元）補貼、提供工作機會。