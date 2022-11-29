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官方未如預期放寬防疫 陸網友怒：不要打著為人民健康旗幟來要人民的命

中央社／ 台北29日電
中國國務院聯防聯控機制今天召開記者會回應防疫問題，官方重申整治層層加碼，並要求「快封快解、應解盡解」，但根本防疫政策未變。圖為北京防疫人員在社區消毒。路透
中國國務院聯防聯控機制今天召開記者會回應防疫問題，官方重申整治層層加碼，並要求「快封快解、應解盡解」，但根本防疫政策未變。圖為北京防疫人員在社區消毒。路透

中國國務院聯防聯控機制今天召開記者會回應防疫問題，官方重申整治層層加碼，並要求「快封快解、應解盡解」，但根本防疫政策未變，網友憤怒留言：「別再說一堆根本執行不了的套話了」。

過去一個週末，中國多個城市民眾走上街頭，對過度防疫政策表達不滿，部分口號要求言論自由與人權、反對獨裁等，外界關注當局會如何回應民眾的呼聲。

綜合陸媒報導，國務院聯防聯控機制下午的記者會上表示，封控管理要快封快解、應解盡解，減少因疫情給群眾帶來的不便；要科學分類收治陽性感染者，妥善做好兒童、老年人和有基礎性疾病患者的收治、照護，促進患者早日康復；要持續整治層層加碼，對群眾的合理訴求要及時回應和解決。

當局本月11日已經公布優化防疫20條措施，包括整治「層層加碼」，嚴禁隨意靜默管理、封控、長時間不解封等。但不少民眾近期反映，自己被封控的頻率比以前還高。

國家疾控局監督一司司長程有全說，「其實近期群眾反映的問題主要不是針對疫情防控本身，而是集中在防控措施簡單化、層層加碼、『一刀切』、忽視群眾訴求等方面」。當前，各地已經成立了整治層層加碼工作專班。

微博直播平台「中國網直播」這一場記者會的留言區，在記者會結束後已累計數萬則留言，絕大多數都是網友對記者會內容的不滿。

這些被按讚1萬次以上的留言包括：「你不光要負責說還要負責監督落實啊」、「別再說一堆根本執行不了的套話了」、「消息出來直接看最後一句，如果還是堅持動態清零不動搖那就前面的啥都不用看了」、「不要打著為人民健康旗幟來要人民的命」、「不要誇大病毒的危害，要實事求是」等。

還有網友說：「希望讓科學家說話，科普病毒的各種情況。放寬政策，無症狀、輕症居家隔離。不大規模核酸，讓商戶正常經營，常態化管理」。

有網友在自己的微博上發文說，看了今天的記者會，「氣得不想說話」。但也有人認為，比較有實質意義的其實是會上公布印發了「加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案」，將加強老年人接種，讓老年人、特別是80歲以上的長者接種疫苗。

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