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民間不滿防疫政策 陸官員：視病毒變異調整

中央社／ 北京29日電

針對中國政府是否會針對民間不滿情緒調整防疫政策？中國國家衛健委發言人米鋒並未正面回應，僅指中國政府一直根據病毒變異「邊防控、邊調整」，最大限度減少對經濟社會影響。

此外，中國國家疾控局衛生免疫司長夏剛表示，中國國務院聯防聯控機制綜合組印發了「加強老年人新冠病毒疫苗接種工作方案」，將認真貫徹方案要求，指導各地「周密組織部署」加強老年人接種。希望老年人、特別是80歲以上的長者積極主動接種疫苗。

中國國務院聯防聯控機制下午以「落細落實防控措施，有效抓好疫情處置」為主題召開記者會，兩人在回答媒體提問時，作上述表示。

會中有外媒提問，鑑於最近個別地方（對防疫）的不滿情緒，中國政府是否重新考慮疫情應對政策？米鋒回答，疫情發生以來，中國政府一直根據病毒變異特點和臨床治療實踐認識「邊防控、邊研究、邊總結、邊調整」。

米鋒說，針對Omicron變種病毒傳播力和致病力特性及重症率、死亡率等情況，以及密切關注國際上疫情形勢變化。中國政府對防控措施「一直在研究，不斷在調整」，「最大程度保護人民利益，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響」。

中國國家疾控局監督一司司長程有全說，目前民眾反映的主要問題有3方面：一是一些地方採取的防控措施不精準，對民眾的生產生活影響較大，且不符國家政策；二是個別基層工作人員工作方法單一、態度生硬、缺乏耐心，與民眾溝通不暢，容易激化矛盾；三是少數地方涉疫訊息發布不及時、不充分，容易引起民眾誤解。

程有全說，對於隨意封校停課、停工停產，未經批准阻斷交通、隨意採取靜默管理、封控、停診、長時間不解封等各類層層加碼行為，未來要加大通報、公開曝光力度，對造成嚴重後果的要依法依規嚴肅追責。並將及時有效解決群眾反映的急難愁盼問題，讓各項工作做得更精準、更有溫度。

夏剛則針對加強老年人疫苗說，中國老年人裡有相當一部分人處於失能和半失能狀態。為能讓他們更方便地接種疫苗，新方案對優化預防接種服務、細化各項服務措施作出安排。其中要求各地可選派診療和接種經驗豐富的醫務人員組建「接種小分隊」，為失能和半失能老年人上門接種。並「認真細緻地對老年人做好解釋，耐心回答老年人的詢問」。

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