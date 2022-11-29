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上海疫情病例激增 東方明珠塔對外關閉

中央社／ 上海29日電
上海市地標東方明珠塔暫時關閉。聯合報系資料照
上海市地標東方明珠塔暫時關閉。聯合報系資料照

上海市COVID-19病例激增，官方收緊防疫措施，即日起進入餐廳、超市賣場等場所須持48小時內核酸檢測陰性證明。地標東方明珠塔暫時關閉；上海迪士尼樂園宣布今日起暫停營運。

上海市政府官方帳號「上海發布」29日發布疫情概況。28日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例20例、新增本土無症狀感染者158名，其中3例確診病例、3名無症狀感染者在隔離管控以外的社會面發現。新增境外移入確診病例6例和境外移入無症狀感染者52名。

官方表示，由於本土疫情反彈明顯，部分省市陽性感染者人數呈現快速成長態勢。受到外省市疫情溢入影響，上海市近期每日新增陽性感染病例數量明顯上升，社會面感染人數也有所增加。

上海地標東方明珠塔暫時關閉。東方明珠塔官方28日宣布，因應疫情防控要求，東方明珠塔29日起暫停關閉，恢復開放時間將另行通知。

上海迪士尼樂園反覆閉園。園方公告，29日起上海迪士尼樂園暫時關閉，度假區主題酒店則是繼續營運；上海迪士尼樂園甫於25日重新開放營運，才過了4天，再度閉園。

上海市收緊防疫措施，為了商業場所疫情防控，29日零時起，進入餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）、超市賣場、菜市場、美容美髮、洗（足）浴等商業場所的消費者，必須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

新冠肺炎 上海

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