上海收緊防疫 進入餐廳須持48小時核酸檢測證明

上海市收緊COVID-19防疫措施，要求進入餐廳、超市賣場、購物中心等公共場所的消費者，必須持有48小時內核酸檢測陰性證明，新制將從29日零時起實施。

上海市政府官方帳號「上海發布」28日發布疫情概況。27日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例16例、新增本土無症狀感染者128名，其中3例確診病例、1名無症狀感染者在隔離管控以外的社會面發現。新增境外移入確診病例4例和境外移入無症狀感染者53名。

官方說明，截至28日上午8時，累計排查管控相關人員1250人，核酸檢測結果均為陰性；採集環境樣本345件，其中2件核酸檢測結果為陽性，其為感染者居住地環境樣本，相關環境均已落實消毒措施。

官方強調，上海市上週報告632例感染者中有561例（占88.8%）與外省市疫情相關，其中外省市直接來滬277例感染者中，有8成是透過「落地檢」和「3天3檢」發現。

上海市收緊防疫措施，上海市商務委27日宣布，為了進一步做好商業場所疫情防控工作，29日零時起，進入餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）、超市賣場、菜市場、美容美髮、洗（足）浴等商業場所的消費者，必須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

上海市商務委指出，進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具的人員，則仍要求持有72小時內核酸檢測陰性證明或24小時內核酸採樣證明；進入便利超商必須持有72小時內核酸檢測陰性證明。