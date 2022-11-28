網路關注上海抗議：中國人喊出這句話太難了！

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上海市哀悼新疆烏魯木齊火災罹難者的民眾27日下午於烏魯木齊中路再集結，安福路一帶傳有民眾被警方逮捕，現場人群高喊放人，不願散去。官方稱這場火災釀10死9傷，事故原因疑為過度封控阻礙居民逃生和搶救。中央社
上海市哀悼新疆烏魯木齊火災罹難者的民眾27日下午於烏魯木齊中路再集結，安福路一帶傳有民眾被警方逮捕，現場人群高喊放人，不願散去。官方稱這場火災釀10死9傷，事故原因疑為過度封控阻礙居民逃生和搶救。中央社

11月26日晚，一些上海市民聚集在烏魯木齊路，自發悼念兩天前烏魯木齊市火災的遇難者。面對前來維安的警察，人群開始抗議舉動，如手舉一張白紙。後來在有人帶領下喊出口號："新疆解封，全國解封"、"不要核酸要自由"、"共產黨下台，習近平下台"。

盡管有關內容很快受到審查，上海傳出的視頻畫面還是傳遍了全球。在不受中國官方控制的推特上，引起了巨大關注和熱烈的討論。有人驚呼："共產黨下台，這是迄今為止最為激進的口號！"

多數用戶對抗議者的勇氣表達了欽佩： "共產黨下台，習近平下台！ 中國人喊出這句話太難了，讓這樣的的吶喊聲從上海烏魯木齊路響徹中國大地吧！"

"偉大的城市，可愛的民眾，世界為你鼓掌"；"有周圍民眾議論，我也這個歲數了 我們要知道真相，我們不想被欺騙"；"希望上海的烏魯木齊路的每一個勇士平安。 有時候，我不得不承認自己的懦弱……"

但也有人認為這樣做"過火"，提醒"凡事都要有個度"。有推文寫道："拿抗議防疫為藉口，喊"共產黨下台""習近平下台"的學生，……孺子不可教也。"

視頻記錄下27日在烏魯木齊路與安福路路口發生的一幕，讓不少人唏噓："一90後舉著花演講，隨後被警察逮捕，人們高喊幫幫他！似乎最終被搶回。向勇敢的90後和上海人民致敬！"

上海市哀悼新疆烏魯木齊火災罹難者的民眾27日下午於烏魯木齊中路再集結，現場持續湧入人群，警方架起路障後，警民面對面地對峙。官方稱這場火災釀10死9傷，事故原因疑為過度封控阻礙居民逃生和搶救。中央社
上海市哀悼新疆烏魯木齊火災罹難者的民眾27日下午於烏魯木齊中路再集結，現場持續湧入人群，警方架起路障後，警民面對面地對峙。官方稱這場火災釀10死9傷，事故原因疑為過度封控阻礙居民逃生和搶救。中央社

藝術家巴丟草發推："上海烏魯木齊路的抗爭者，都是年輕人！ 我想上海了。"旅美人權律師滕彪寫道："這一切，距北京四通橋抗議和二十大只有一個多月的時間。這加速度，總加速師也沒想到吧。"

但也有人對這種公民抗命的行動持悲觀態度："不要對昨晚上海烏魯木齊路事件處理抱幻想，因為這甚至可能是破了中央能想象的底線。怎麼都不能輸給香港吧。"

另一位推特用戶說："其實我也知道今天去游行的中國國籍黃人結果不會好，但是中國人應該去為自己抗爭，他們做的沒錯。最近感覺氣氛越來越緊張了，多起大規模游行了。這是發生在中國誒，我覺得能走出去的人都很了不起。"

有人承認"總有人要付出的，這是我們公民的責任"。還有人希望知道："一個問題：上海烏魯木齊路的人怎麼組織起來的？"從社交媒體上的視頻可以看到，現場有警察對抗議者喊出同樣的問題：你們這是誰組織的？周圍很多人都喊道："是我們所有人！"

（綜合報道）

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