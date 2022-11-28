聽新聞
test
0:00 / 0:00

胡錫進批陸媒 不敢報敏感事件

聯合報／ 記者陳言喬／綜合報導
北京疫情嚴峻，多處實施居家隔離。示意圖非胡錫進住家。（取材自百度）
北京疫情嚴峻，多處實施居家隔離。示意圖非胡錫進住家。（取材自百度）

被封控五天的大陸媒體人胡錫進出關了。針對近來因防疫出現的各種群眾敏感事件均由網上（網媒和社群）率先披露，胡錫進稱，媒體基本靠邊站了，這不正常。

大陸環球時報前總編輯胡錫進所住的北京社區出現陽性病例，導致整棟樓被封控五天。他對廣東佛山勒流街道一社區核酸採樣點傳出疑似「踩踏事件」表示，儘管不能與韓國首爾梨泰院踩踏事故相提並論，但核酸檢測點首先要確保採樣過程的安全。

他還建議，如今做核酸的人實在太多了，今後是否可讓一些人不做核酸，而只讓以上班族為主體的頻繁流動人群做核酸。他認為是值得探討的，需要專家和政府方面共同研究。

胡錫進還稱，佛山的這件事發生兩天了，最早曝出來的又是互聯網，媒體沒有報導跟進，最後又是由官方的通報來回應網上的追問。

他直言，現在大陸各地出什麼事都由官方直接回應網上輿論，媒體基本靠邊站了，「大家想想最近各地發生的多起敏感事件，哪一個不是這樣？但這不正常。對於講清楚那些敏感事件，緩解輿情都是不利的。這種缺少主流媒體角色的輿論格局需要打破，應該把媒體在社會大溝通中的位置和作用還給它們」。

不過，留言區的許多網友似乎並不領情，有人留言說：「老胡，你說句心裡話，今天的中國還有記者嗎？」還有網友質疑：「現在還有輿論監督的內容？連央媒都不敢，還指望地方媒體？」「媒體只做兩件事，轉發新華社和轉發人民網」。

新冠肺炎

延伸閱讀

大陸疫情新增近4萬例 封控1百多天烏魯木齊市恢復公共交通

中國防疫嚴封控 胡錫進也受不了了

胡錫進批蔡英文未悼念團團 綠委：輪到維尼熊我搶第一

北京疫情險峻 胡錫進也被封在家裡5天不得出門

相關新聞

怨清零 上海等大城示威連環爆

因疫情而封控逾百日的新疆烏魯木齊市廿四日晚間發生住宅大樓火災造成十死，引發當地民眾上街抗爭，在烏市政府廣場前高喊「解封」...

抗議封控！大陸多所大學出現示威海報 學生舉白紙抗議

新疆烏魯木齊受疫情影響封控一百多天，上周四（24日）晚發生的一場導致10人喪生的奪命火警，更被指涉及過度防疫而釀成慘劇，...

上海烏魯木齊中路數名抗議者 27日晚被警方帶走

上海市中心烏魯木齊中路的人群27日晚上重新聚集，警方在傍晚後增派更多人手，封鎖範圍從200公尺，擴大到400公尺。警方現...

河南鄭州下周三將轉入常態化動態清零

受疫情影響，鄭州主城區居民正在進行五天原則性居家，當地官方稱，原則性居家並非不進不出，且將從下星期三（11月30日）起轉...

陸反封控抗議潮 燒進大學

新疆防疫過當導致烏魯木齊市大火救援不及燒死十人，引爆大陸各地怒火，廿六日大陸多處出現悼念死者、聲援烏魯木齊及要求解封等聚...

胡錫進批陸媒 不敢報敏感事件

被封控五天的大陸媒體人胡錫進出關了。針對近來因防疫出現的各種群眾敏感事件均由網上（網媒和社群）率先披露，胡錫進稱，媒體基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。