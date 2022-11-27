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河南鄭州下周三將轉入常態化動態清零

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
鄭州日前全員核酸檢測。（中新社資料照片）
鄭州日前全員核酸檢測。（中新社資料照片）

受疫情影響，鄭州主城區居民正在進行五天原則性居家，當地官方稱，原則性居家並非不進不出，且將從下星期三（11月30日）起轉入常態化動態清零，城市秩序也將陸續恢復。

據鄭州日報報導，鄭州疫情防控指揮部社會防控部執行副部長李洪濤星期六（11月26日）在記者會上強調，目前鄭州市主城區施行的「市民原則上居家」，並非某些社區宣傳的「不進不出」，就醫、緊急避險、救援等情形可以外出。

李洪濤說，就醫、出院病人及其陪護家屬、隔離期滿的涉疫人員，街面滯留人員、外地返鄭人員，社區也不得以防疫為由拒絕其返回居住地。「嚴禁對安全通道封門上鎖，嚴禁簡單化一刀切地執行封閉政策」李洪濤還說，官方將根據核酸篩查情況進行研判，在總體可控的情況下，在28日、29日，允許確有需求的市民，每戶每天一人憑24小時核酸陰性證明，可外出一小時購買生活物資。

李洪濤還說，「相信經過我們戮力同心、克難攻堅，將實現社會面基本清零，11月30日轉入常態化動態清零，城市的生產生活秩序將陸續恢復。」

李洪濤還提到，經專家分析研判，鄭州疫情防控初見成效，與城市靜下來密切相關。他介紹說，接下來除新鄭市因新增病例較多，決定順延各項臨時管控措施至11月29日24時外，中牟縣、登封市、新密市、滎陽市將科學精準劃定高風險區，除高風險區外的其他區域停止集中核酸篩查，恢復低風險區管理。

據河南省衛健委通報，鄭州市星期六新增164起本土確診病例和777起無症狀感染病例。

新冠肺炎 鄭州

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