北京大學爆反封控示威 抗議學生：務實不是躺平，睜眼看看世界

據網絡流傳照片及影片，北京大學近日爆發抗議封控的示威活動，食堂附近的牆壁上出現紅色塗鴉文字寫著「務實不是躺平，睜眼看看世界」等字句，更疑似有一群學生在晚上於牆壁附近聚集抗議，並與校方人員爭辯。最終塗鴉文字遭清除。

Twitter等平台流傳的照片顯示，北京大學家園食堂樓梯附近的牆壁上，26日晚上出現紅色塗鴉文字寫著：「不要封控要自由，不要核酸要吃飯。務實不是躺平，睜眼看看世界。動態清零終是謊言，早日轉向還有緩衝」。

流傳影片還顯示，疑似一群學生在牆壁附近聚集抗議，學生除了宣讀與塗鴉文字一樣的示威口號，還唱《國際歌》，當時現場有保安人員。

示威學生還疑似與校方人員爭辯封校問題，有疑似校方人員表示「可以放寬入校」，學生則大喊「其他的不必要」。有學生反問「我還有活著的必要嗎」，更有學生反駁稱「我的必要是你能定義得了的嗎」。

流傳照片顯示，其後有疑似保安人員用黑布遮蔽塗鴉文字，塗鴉文字最終遭清除。

月中起實行「非必要不出校」

據早前報導，在本月16日，北京大學疫情防控工作領導小組辦公室通報指，當日凌晨，校方接到核酸檢測機構信息，指燕園校區核酸採樣樣本中發現1管「十混一」結果異常，經覆檢，確定1名學生檢測結果呈陽性。

通報稱，校方對此高度重視，立即啟動應急預案，對相關樓宇採取臨時管控措施，迅速開展人員排查，並做好後勤保障等各項工作。自當日起學校嚴格實行「非必要不入校」、「非必要不出校」臨時管控措施，停止校外人員預約入校。

目前北京社會層面更多看到的都是煩躁及對層層加碼的反感，北大學生的反封控行為恰恰是中產階級在表現自己意氣風發的典型。

北京大學爆發抗議封控的示威活動，食堂附近的牆壁上出現紅色塗鴉文字，寫著示威字句。（網絡圖片）

延伸閱讀：

上海數百人深夜集會悼烏魯木齊大火死者 高叫「不要核酸」等口號

烏魯木齊爆示威民眾高喊「解封」 多篇有關奪命火警文章遭禁

文章授權轉載自《香港01》