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中國20條優化防疫仍現亂象 央媒釋疑封控紅線

中央社／ 上海27日電

中國官方釋出20條優化防疫措施，地方仍有偏離原則、層層加碼等情形，央媒再次釋疑封控紅線，強調嚴禁隨意封控、長時間不解封，社區、樓宇的消防通道不能封閉。

中國國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制日前發布「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知」，簡稱20條措施，旨在優化防疫作為，緩衝清零防疫對於經濟民生打擊力度。

中央公布20條優化防疫措施後，地方卻仍出現防疫亂象。例如，河南鄭州某小區以防疫為名嚴禁外來人員進入、武漢多個小區發出通知要求21日起商家、餐飲店家停業5天、烏魯木齊市吉祥苑小區疑因嚴苛封控導致居民火災逃生路線受阻釀死傷。

官媒先前數次發出20條優化防疫措施解釋，試圖給予措施具體操作化界定；人民日報健康客戶端26日再以問答方式釋疑數點。

「誰可以決定採取封控措施」，答案為縣級以上地方政府可以決定，這些措施包括，限制或者停止集市、影劇院演出或者其他人群聚集的活動、封閉可能造成傳染病擴散的場所、停工、停業、停課等措施。

高風險區才可以實施區域封閉管理，必須以單元、樓棟為單位，不得隨意擴大；高風險區連續5天未發現新增感染者，且第5天風險區域內所有人員完成一輪核酸篩查均為陰性，始得降為低風險區。

這份問答中強調，任何單位、個人都不得以疫情防控需要為由封閉社區、樓宇的消防通道、擅自封閉或堵塞安全出口、隔斷疏散通道，占用消防車通道。

對於「一刀切」、層層加碼造成嚴重後果者，將依法依規追責，嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取靜默管理、隨意封控、長時間不解封、隨意停診等各類層層加碼行為。

新冠肺炎

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