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新疆大火燒出反封控民怨 中國進退失據陷兩難

中央社／ 台北27日電
新疆封控釀10死引發公憤，不滿情緒蔓延中國各地。圖／美聯社
新疆封控釀10死引發公憤，不滿情緒蔓延中國各地。圖／美聯社

新疆封控釀10死引發公憤，不滿情緒蔓延中國各地。26日上海民眾聲援新疆時高喊「習近平下台」。學者形容中共現在面臨進退兩難的局面，既無法立刻開放，封控也無法解決疫情。

新疆烏魯木齊市一小區日前發生火災，疑因過度防疫封控釀死傷。上海市民26日晚群聚烏魯木齊中路，點燃燭光悼念罹難者，現場高喊「不要做核酸」、「要自由」、「習近平下台」。此外，北京大學也出現「不要封控要自由」文字及南京學生舉白紙等，多地抗爭蔓延。

稍早更傳出一份中國各大學要求解封的連署書，已超過50所大學連署。

旅居澳洲的學者、中國民主團結聯盟主席鍾錦江27日上午出席「2022中國海外民主人士看台灣大選」時，受訪指出，學生串聯、各地民眾上街聲援與抗議，顯示出中國民眾對於中國國家主席習近平過去10年倒行逆施，從開放到閉關鎖國，接著終身連任的不滿。中國民眾對於這樣的變化是「有認識」的，只是平時不好說，所有的民怨透過這次的事件爆發出來。

鍾錦江說，中共現在很頭疼，繼續封控引發民怨，卻又不能馬上開放，因為如果是順著民意解封，習近平下不了台，沒辦法交代，畢竟採取嚴格封控措施就是習近平的意志與堅持。

出席同一場活動的澳洲西澳大學社會科學院政治科學及國際關係研究主任陳杰指出，對於習近平而言，清零是「政治問題」，即便清零過了頭，中共也不會馬上鬆手，因為這樣會打擊習近平的個人形象。「如果現在宣布解封，就是代表習近平是錯的，動態清零是很傻的政策。」

他也提到，日前國家副主席王岐山出席英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的葬禮時，全程戴著口罩，是「戴給習近平看」。

中國民運人士、對話中國智庫所長王丹今天上午在臉書（Facebook）發出5點呼籲，希望外界關注正在中國發生的事情，「鎮壓是一定會發生的，但這樣的口號（習近平下台）一旦喊出，象徵意義極為重大。」

這份呼籲強調「千萬不要說風涼話，要多加油，多鼓勵」，並稱最重要的事情就是將這個消息「儘快開始大量傳播到中國國內」；對於在海外的行動，要鼓勵，要支援，但要以個人名義，不要以組織名義去號召「不要給中共機會，說他們的行動是境外勢力挑動的。」

此外，「密切關注，隨時傳播」；並請有能力的人「聯絡國際媒體，讓全世界開始關注中國正在發生的事情。」

新冠肺炎 新疆 習近平

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