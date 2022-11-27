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傳廣東檢測點發生人踩人事故 紅碼居民憂連累外地家人蜂擁做核酸

香港01／ 撰文：孫聖然
現場十分擁擠。（微博）
現場十分擁擠。（微博）

網傳廣東佛山一處核酸檢測點發生人踩人事故，當局證實事件並稱未有造成人員傷亡。

有網民爆料指，事發於周四（24日），順德區勒流街道某核酸檢測點發生人踩人事故。因當地發現陽性個案，居民要進行為期2日的居家隔離，但期間大家的健康碼全部轉為「紅碼」，聽說做核酸可以轉綠後紛紛跑到附近核酸檢測點。

該網民還稱，「紅碼」人士不僅不能出門，甚至還會連累到遠在千里之外的家人，大家因怕在外讀書的孩子被轉運至方艙醫院與陽性個案一同隔離，才趕在中午12點之前核酸檢測點關閉前去做核酸。

據網傳影像顯示，現場有過百人冒雨逼在一條巷子內，場面十分擁擠，更有人在跑往檢測點過程中倒地。

截至周六（26日）下午6時，話題「佛山踩踏」已登上微博熱搜榜，但尚未有陸媒對事件進行曝光，不少網民都評論指，「梨泰院踩踏事件央媒每天跟蹤報導」、「當時五問韓國的人跑哪裡去了」、「咱們的媒體不一樣，對外重拳出擊，對內唯唯諾諾」。

及至26日晚，事發地所屬的勒流街道防疫指揮部發布通報指，11月24日上午8:30時左右，勒流街道新城社區新埠康樂文化中心核酸採樣點，由於前往檢測核酸人員較多，現場工作人員相對不足，同時下雨道路濕滑，導致短時間局部秩序混亂，出現個別群眾摔倒。現場工作人員立即組織處置，及時進行疏導，現場秩序很快恢復正常。

通報稱，經向現場工作人員核實，約有6-7人被擠倒在地，均無大礙，後自行起來做完核酸後離開，現場無需要救治的傷員，「沒有發生網傳的傷亡事件」。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

廣東

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