長期封控民間抗爭蔓延 上海民眾高喊「習近平下台」

中國長期封控抗疫人命悲劇頻傳，新疆封控釀10死引發公憤，26日上海民眾聲援新疆時高喊「習近平下台」，另北京大學也出現「不要封控要自由」文字及南京學生舉白紙等，多地抗爭蔓延。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，26日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共3萬9791例（含確診與無症狀感染者），本土新增病例3萬9506例、境外移入285例。新增1例死亡，為本土病例，在重慶。

其中新增本土確診3648例，包括廣東1386例、北京747例、重慶194例、山西189例、河南169例及黑龍江132例等；另本土無症狀感染3萬5858例，主要為重慶8667例、廣東7705例、北京3560例、河北1545例、四川1512例及吉林1203例等。

26日中國新增本土疫情（含確診與無症狀感染者）以廣東9091例、重慶8801例及北京4307例居多。

新疆烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚發生大火，疑因封控阻礙居民逃生及消防車搶救導致10死9傷，民間怒火衝天，包括上海、北京及南京均出現聚集聲援活動。

美國「自由亞洲電台」引述荷蘭媒體「特洛日報」（Trouw）中國特派記者任美珞（Eva Rammeloo）在推特發出影片顯示，26日晚間，有許多民眾聚集在上海烏魯木齊中路上，高喊著「共產黨下台，習近平下台」。

北京公安對民眾聚集如臨大敵，警察排成人牆隨後進一步驅離民眾，騷亂中傳出有民眾遭逮捕。

另外，網名「李老師不是你老師「的推特帳號貼出多個據傳是各個大學抗議封控的文字，包括北京大學家園食堂樓梯附近的牆壁上，26日晚間出現紅色塗鴉文字寫著：「不要封控要自由！不要核酸要吃飯。務實不是躺平，睜眼看看世界，動態清零終是謊言，早日轉向還有緩沖（衝）」。

隨後保衛人員和工作人員站在塗鴉前用身體阻擋塗鴉，但網友指「可笑」、「擋不住歷史 」，傳文字稍後已經被清除；不過北大學生的行為在海外社群媒體上受到熱烈轉傳，指「北大終於睡醒」、「天子腳下的終於開始行動了」。

此外網傳是北京電影學院學生製作血口罩綁在欄杆上，貼出「我是中國公民」、「我不是啞吧」等文字；另南京傳媒學院，現場聚集了許多學生學生手舉白紙一直站到天黑。其間疑似校方高層到現場放話「你們總有一天要為你們今天所做的一切付出代價」，引發學生不滿。

另網傳青島電影學院學生也貼出沈重悼念1124遇難同胞，紙張上並寫下「不要麻木、不要沈默、不要無視、不要忘記」。

不滿長期封控多地出現人命慘劇，中國學生出現要自由呼聲，這波風潮是否會擴散成大規模群眾運動受矚。

另紐約時報25日報導，隨著中國嚴厲的病毒防控措施進入第三年，全國各地已出現了越來越多的不滿跡象。對中國領導人習近平來說，這些騷亂是對他打破先例獲得第3個任期後的考驗，凸顯了他將如何帶領中國走出新冠防控時代這一緊迫的政治問題。