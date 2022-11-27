「不自由和窮」全佔了？中國多地防疫引發民怨

（德國之聲中文網）根據中國官方通報的數據，11月25日一天全國共報告新增新冠病毒感染病例34909例，其中包括新冠肺炎本土確診病例3405例和本土無症狀感染者31504例。這一數字再次刷新了中國自新冠疫情全球大流行以來的最高單日新增感染人數。

這一數字從國際比較來看並不算高，但是在仍然堅持嚴格防疫政策的中國，感染人數的激增已經在多地引發了封城以及類似的防控措施。在烏魯木齊一處住宅樓周四發生火災並造成傷亡之後，不少民眾走上街頭抗議當局的嚴格封控政策。

據路透社報導，距離烏魯木齊2700多公裡的首都北京，也發生了一些小規模的抗議活動，處在被封控區域的民眾與限制其行動自由的地方官員對峙，其中有一些居民成功地迫使防疫部門提前解除了對他們的封控。

一位名叫Sean Li的北京居民表示：「烏魯木齊的那場大火讓全國人都憤怒了。」他所居住小區「柏林愛樂」的居民對當地主管官員進行了抗議，並且說服對方在周五取消了原本要將小區封控起來的計劃。相關的談判視頻被放到了社交媒體上。

Sean Li表示，居民發現有防疫人員在門外設置障礙，得知了封控計劃，從而採取抗議行動。「（烏魯木齊）那樣的悲劇也有可能發生在我們中任何人的身上」，他說。

根據路透社對居民發布到社交媒體上的貼文的統計，到周六晚，至少還有10個小區也在居民抱怨抗議之後，取消了封控計劃。北京市政府未立即回覆路透社記者就相關情況發出的置評請求。

「中國經濟總量的超過五分之一被封控」

除了北京之外，在廣州、重慶等大城市，也有大量民眾的行動受限制。德新社報導指出，在北京大量餐館、商場和學校關閉、只有超市營業的情況下，開始出現民眾恐慌性採購生活物資的現象。

各地封控措施給經濟造成了巨大的負面影響。本周早些時候，日本投行野村證券估計，中國經濟產能的五分之一以上目前處於封控狀態，而這一比例是10月份的差不多兩倍。

在中共二十大閉幕之後，外界曾一度希望中國放鬆防疫管控，官方在11月11日推出的所謂「進一步優化防控工作」的「20條」也引發廣泛關注。然而隨著新增感染數字的不斷攀升，各地政府還是採取了嚴格的防疫措施，包括每日進行全員核酸檢測、只要出現零星感染病例就對整個居民區實施封控等等。在烏魯木齊大火發生之前，富士康鄭州園區發生的暴力事件，廣州海珠疫情封控區域民眾集體掀翻圍欄並與防疫人員發生衝突等，也都折射出民眾對於曠日持久的「清零」防疫政策的不滿。

各種反對「清零」、呼籲解封的貼文也在中文社交媒體上廣為流傳。比如一個被稱作「重慶超人哥」的視頻就一度爆火，這名男子站在圍欄路障後面高喊：「我們曾經有篇課文入選過我們的教材，上面說過六個字──不自由毋寧死！……這個世界只有一種病，它叫不自由和窮。我們現在全佔了！」他還說，之所以政府繼續堅持現在的防疫政策，是不願意承認之前錯了。視頻顯示這名「超人哥」後來被警方強制帶走。

周五，中國央行宣布將金融機構存款準備金率下調0.25個百分點，這是今年的第二次「降準」，目的是增加金融市場上的流動性。經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）的分析師Mark Williams指出，未來幾周中國經濟和醫療系統可能將面對自疫情初期以來最糟糕的情況，因為遏制當前疫情的努力將在多地引發更多的局部封鎖，而這也將進一步抑制經濟活動。

（德新社、路透社等）

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