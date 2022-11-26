烏魯木齊：一場大火換來了社會面基本清零？

據路透社報道，在烏魯木齊市一高層住宅發生火災造成人員傷亡之後，新疆自治區發生了在中國較為罕見的抗議事件，要求當局結束嚴格的防疫政策。

中文互聯網上流傳的視頻顯示，大批民眾走上烏魯木齊街頭，高呼“結束封城！”的口號，向空中揮舞著拳頭。路透社稱，相關視頻可以驗證確實是在烏魯木齊發布。

在視頻中，聚集在廣場上的示威者高唱中華人民共和國國歌“起來，不願做奴隸的人們”，還有不少人在高喊要求解除封城的口號。

新疆自治區的大部分地區已經持續封城數月，其中首府烏魯木齊市的大約400萬民眾已經在所謂“靜默”狀態下生活了100天之久。近日來，中國不少地方的新增病例都在上升。

“責怪受害者”

路透社指出，引發此次烏魯木齊抗議事件的主要導火索是周四該市一幢高層建築火災，這場事故造成了10人死亡。

當地政府表示，該建築中部分居民“自防自救能力弱”，對安全出口位置不熟悉，火災發生時未進行有效的撲救和及時的逃生自救。而很多網民則指出，之所以釀成這一悲劇，是因為該住宅樓當時處於部分封控之中。但官方否認防疫封控措施對居民的逃生造成障礙，並表示將進一步調查。

芝加哥大學政治學者楊大利對路透社表示，政府的“責怪受害者”態度只能進一步激化民怨。在微博上，充斥著各種批評和抱怨之聲。

《環球時報》前主編胡錫進也於11月25日發文指出，“把大量市民關在小區裡好幾個月，這實在超過了人們的承受力，綜合負作用很大，這是公眾強烈不滿的跟。”胡錫進還強調，“長期封控積累的民怨”加上火災引發的震驚和憤怒，會形成“更大的輿情海嘯”。

“一場大火換回了社會面基本清零？”

11月26日，新疆烏魯木齊市政府新聞辦公室召開疫情防控工作新聞發布會通報稱，烏魯木齊社會面基本清零，將分階段有序恢復低風險區居民生活秩序。烏魯木齊市委常委、宣傳部部長隋榮在發布會上說：“經過和廣大市民朋友一起耐心堅守，不懈努力，特別是經過最近一段時間的集中攻堅，烏魯木齊市疫情防控工作取得重大階段性成果”。

這一決定也引發了網友的熱議。不少人對於官方這麼輕易就結束了烏魯木齊長達100天的封控狀態感到難以置信，感慨“這就是中國速度吧”；更有網友指出，這樣的“社會面基本清零”防疫成果是用“一場大火換回來的，真諷刺啊”。還有網友諷刺道：“這病毒不大可怕啊，突然清零了”。

此外還有人提出，如果疫情真的嚴重，不管有沒有大火都應該繼續封控；而現在這樣放開，則更令人懷疑到底有沒有在尊重科學，實事求是。

（路透社等）

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