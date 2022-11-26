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新華社：廣東疫情3年來最嚴峻 防控全鏈條提速

中央社／ 台北26日電

中共20大後中國本土COVID-19疫情趨嚴，其中廣東已累計報告本土感染者逾11萬例，省會廣州連續多天日增約8000例。官媒新華社今天說，廣東正面臨3年來最嚴峻、最複雜的疫情防控形勢。

面對3年來最嚴重複雜疫情，報導指出，疫情防控全鏈條各環節全面提速，特別是廣州市海珠區疫情上升勢頭得到初步遏制，但廣州疫情仍在高位波動。

與此同時，廣東其他地市的疫情呈現多點散發態勢，外地輸入和境外輸入病例情況仍持續發生，來自全省10餘個地市的8000多名醫護人員進駐支援廣州，各地迅速啟用儲備隔離酒店。

報導指出，疫情快速實現社會面清零的重要保障之一就是要有足夠的方艙醫院和隔離場所。

廣州市衞生健康委表示，當地目前已啟用19個方艙醫院，指定28家三級綜合醫院以「院包館」形式接管方艙醫院，實施分類救治。

廣州市是中國本輪疫情重災區之一，近來盛傳封城，雖然官方否認，但市內多區包括海珠、天河、番禺、南沙都進一步強化社會面防控措施，例如海珠區西部非管控區今天起要求市民非必要不外出。

據「廣州海珠發布」微信公眾號，海珠區疫情防控指揮部辦公室今天通告指近3日西部非管控區疫情呈上升趨勢，決定自今天上午10時起強化西部非管控區的社會面疫情防控措施。

新冠肺炎 廣東 方艙醫院

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