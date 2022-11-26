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確診5天後 香港特首李家超快篩轉陰

中央社／ 台北26日電

香港特首李家超日前結束泰國曼谷的APEC峰會行程返港後確診，時隔5日今天快篩轉陰。

綜合官方香港電台等媒體報導，李家超中午藉由社群網站發文指出，快篩「已呈現一條線」，目前除偶爾咳嗽並無大礙。

李家超稍早率團出席亞太經濟合作會議（APEC）。港府21日發布新聞稿說，李家超當天晚間由泰國曼谷返港後，在香港國際機場經核酸檢測確診COVID-19。

港府指出，李家超在訪問曼谷4天期間的快速抗原測試結果都是陰性。

新冠肺炎

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