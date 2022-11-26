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不只紅黃綠 湖南健康碼推新顏色管控人群

中央社／ 台北26日電

COVID-19疫情之下，中國各地以健康碼的三種顏色紅黃綠管控人員流動，不過湖南省自25日起推出新顏色「藍色」；另據外媒報導，當地還出新的「紫色」賦予特殊人群。

據湖南日報消息，湖南疾控中心相關專家針對「藍碼」回應說，外省入返湖南人員自抵湖南之日起5天內，「湖南省居民健康碼」會賦藍碼（紅黃碼除外），並彈窗提示「入（返）湘人員未滿5天」。

被賦藍碼的民眾可以正常工作、看病就醫，孩子可上學，乘坐交通工具也不受影響，但不能前往餐飲、購物中心以及其他文娛場所。

藍碼者要進行三天三檢、第五天再檢，結果為陰性後才能轉為綠碼。

美國自由亞洲電台報導，25日上午，湖南有人發現自己的健康碼突然變藍色而感到吃驚。一名網友在抖音說，「起床後，好多湖南人發現自己的健康碼變成藍色了」。

報導引述一名湖南居民李先生表示，除了新增藍碼之外，還有鮮為人知的「紫碼」，政府通過顏色碼區分各類人群的狀態。

李先生說，「不僅僅是藍碼，我知道還有一個紫色的碼。現在除了藍碼，還有紫碼，加上現在的紅、黃、綠碼，這裡有五個碼」。

他認為，實際上「可能還不只（五個碼）」，只是有些不知道。

湖南官方尚未對「紫碼」做正式介紹。

中國各地都推出自身的健康碼。健康碼分為綠碼、紅碼、黃碼三色，大致而言，綠碼為一切正常、黃碼是在過渡期、紅碼則可能因染疫或為密接者等需隔離或居家隔離等。

新冠肺炎

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