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難忍封控 廣州市民開假救護車逃離封控區被逮

中央社／ 台北26日電

當前中國COVID-19疫情嚴峻，廣東省省會廣州市更是重災區，有當地海珠區民眾受不了長期封控，駕駛偽冒救護車意圖逃離封控區，卻被員警識破而被逮。

綜合微博25日的消息，一張有廣州交警部門24日指揮攔截「救護車」的截圖在網上流傳，有網友根據截圖指海珠區「有人搶了救護車衝出封控區」。

廣州市相關部門當晚回應說，海珠區居民並未搶奪救護車而硬闖封控區關卡，交警攔截發現這輛車是假冒的救護車。

廣州市公安局指揮中心宣傳處官員24日表示，近日數個疫情防控管控區域，若干群眾挪移防疫圍籬擅自外出，不遵守管控秩序而違規，自10月23日至今，公安機關已查處148起涉疫違法犯罪案件。

海珠區自11月5日宣布封控5天，但遲未解封並且6度延長，引發當地民眾不滿。

中國網友紛紛在微博留言宣洩對封控的不滿，「要等到什麼時候才能結束這個零病毒政策。」

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