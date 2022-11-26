中國防疫亂象叢生 廣東傳驗核酸釀推擠踩踏

中國當局自11日頒布優化防疫措施後，最新通報新增病例逾3萬5000例，非但止不住日益加劇的疫情，更導致防疫亂象叢生。在廣東省，因民眾爭搶驗核酸爆發嚴重推擠衝突與踩踏意外。

中國衛健委今天通報，25日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3474例，境外輸入病例69例，本土3405中，廣東991例，北京586例，山西324例，重慶199例等。

新增無症狀感染者3萬1709例，境外輸入205例，本土3萬1504例中，重慶7522例，廣東7405例，北京2009例，河北1618例，四川1374例，山西1152例，青海1036例，新疆946例，陝西818例，河南804例，山東784例等。

綜合以上衛健委通報，中國25日新增病例3萬5183例，本土占3萬4909例。

截至25日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，中國現有確診病例2萬9745例（其中重症病例112例），累計死亡病例5232例，累計報告確診病例30萬4093例；尚在醫學觀察的無症狀感染者30萬965例（境外輸入1470例）。

當前中國疫情日益惡化，凸顯當局先前頒布的優化防疫20條措施淪為表面文章。YouTube帳號「煙雨綿綿」上傳「佛山優化」防疫的影音，因當局稱系統故障，導致廣東佛山順德勒流鎮所有居民健康碼瞬間轉紅。

於是核酸檢測站湧入大批搶驗核酸的恐慌民眾徹底失控，畫面顯示，當時雨勢不小，撐著雨傘的人潮相互簇擁而絆跌，出現推擠與踩踏意外，群眾失序的尖叫聲此起彼落，場面混亂。

即使中國當局頒布的優化防疫20條措施嚴禁無故拉人隔離，不過推特帳號「方舟子」上傳的影音，身穿防護衣的「大白」們，在上海市虹口區挨家挨戶踹門又捶門，硬是要住戶從家裡帶人去隔離點。

當前重慶市疫情也是十分嚴峻，不過受不了大白一再來騷擾的當地民眾，索性把自家車開上大馬路停放，阻止防疫人員與車輛進入，只見平日車水馬龍的幹道成了龐大停車場，風險是若發生火警恐阻礙消防車救援。

據「紐約時報」（The New York Times）報導，當前中國執行嚴格的防控已邁入第3年，各地的騷亂與不滿日益此起彼落，對於中共領導人習近平來說，這些騷亂可說是他展開第3個任期的考驗，也被放大檢視他將如何帶領中國走出當前的困境。