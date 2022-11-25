北京疫情燒 朝陽區：降低社會活動農村網格管理

北京疫情延燒，今天凌晨0時至下午3時新增本土染疫1119例，創本波疫情同時段新高。疫情最嚴重的朝陽區副區長楊蓓蓓表示，全區將進一步降低社會活動度，並對區內農村網格化管理。

北京日報報導，北京市政府下午召開防疫記者會指出，自今天凌晨0時至下午3時，全市共新增本土染疫1119例。對照先前數據，這一數字既創下本波疫情同時段新高，也是同時段首度突破1000例大關。

在這1119例中，2例為普通型病例，251例為輕型病例，866例為無症狀感染者。此外，這些病例中有207例來自「社會面篩查人員」（即非隔離人員），其餘912例來自隔離人員，代表病毒傳播已向社會面擴散。

以行政區而言，朝陽區新增感染病例仍以404例居冠，海淀區177例居次，通州、東城區亦達132及123例，其餘行政區在100例以下，屬遠郊的房山區僅有2例居末。

根據報導，朝陽區副區長楊蓓蓓下午表示，朝陽全區將繼續強化社會面防控，進一步「降低社會的活動度，降低通勤率」。

楊蓓蓓指出，近日來朝陽區農村地區檢出的病例人數持續成長，因此區政府將進一步強化防控措施，實行「網格化管理」，動態管理人員台帳（即動態管理相關地區居民的流動）。