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肥了企業？雲南曲靖20萬人被賦黃碼 新核酸檢測公司「剛剛好」成立

中央社／ 台北25日電
陸媒報導，雲南曲靖20萬人被賦黃碼，要5天5檢陰性才能轉碼，此前當地一家新核酸檢測公司「剛剛好」成立，報導形容「核酸企業的好日子還在繼續」。圖為雲南地區核酸檢測示意圖。中新社
陸媒報導，雲南曲靖20萬人被賦黃碼，要5天5檢陰性才能轉碼，此前當地一家新核酸檢測公司「剛剛好」成立，報導形容「核酸企業的好日子還在繼續」。圖為雲南地區核酸檢測示意圖。中新社

中國多地疫情升溫，繼續肥了檢測企業。陸媒報導，雲南曲靖20萬人被賦黃碼，要5天5檢陰性才能轉碼，此前當地一家新核酸檢測公司「剛剛好」成立，報導形容「核酸企業的好日子還在繼續」。

雖然優化防疫20條強調地方不能擅自擴大核酸檢測範圍，但多地仍出現大規模核酸檢測。

澎湃新聞23日報導，指雲南曲靖20萬人被賦黃碼，要5天5檢陰性才能轉碼，引發廣泛關注。

陸媒紅陽財經24日報導，14日曲靖盤古醫學檢驗實驗室有限責任公司成立，註冊資本人民幣1000萬元，並指此輪曲靖20萬人被賦黃碼，與曲靖盤古醫學檢驗實驗室成立時間「剛剛好」。

報導形容「20萬人黃碼背後的大生意，核酸企業的好日子還在繼續」，指出曲靖20萬人被賦予黃碼，得到當地官方熱線確認，但當局並未解釋賦黃碼的標準，「顯然，你只能認為這樣隨意賦黃碼，既是一種權力濫用的行為表現，也是極不負責任的行為表現。」

報導並指出，「如果不是權力濫用，那就是一個經濟帳」。

報導推算，以20萬人每人5天5檢，以每人混檢人民幣5元計算，5天合計人民幣500萬元（約新台幣2155萬元）。按照公開數據，曲靖市常住人口617萬人，即使每人每年只檢1次，合計也高達3085萬元。「當然，你應該乘10，或者50，那是3億，或者15億。」

報導表示，網友們對核酸檢測的成本議論紛紛，有人認為成本不足0.5元，也有專家認為單人成本不低於5.8元。

報導指出，2020年中國爆發疫情後，具備核酸檢測的能力的醫療機構不足5000家，技術人員為3.8萬人，日檢測能力為484萬，但到了2022年，中國的核酸檢測機構暴增163%，達到1.3萬家，檢測人員增至10多萬。

目前各地對待核酸檢測的原則和2020年沒有什麼變化，都是擴大核酸篩查範圍，進一步加強核酸檢測力度，做到應檢盡檢、願檢盡檢、能檢盡檢。

報導指出，之前的核酸檢測，政府補貼很高。如2020年6月，湖北省潛江市核酸檢測採取個人自費和政府補貼相結合的方式，檢測收費標準為每人132元，其中個人自費80元，政府補貼52元。個人自費部分由機關企事業單位、經營主體或個人承擔。

報導追查曲靖盤古醫學檢驗實驗室的背景，指該公司法定代表人彭紀華，並未持有股份，彭紀華同時是昆明盤谷醫學檢驗實驗室有限公司法定代表人。昆明盤谷醫學檢驗實驗室大股東為雲南梅里華圖醫療產業投資有限公司。

雲南梅里華圖的法定代表人為時春梅，也是該公司的大股東及最終受益人，持股60%。另一最終受益人為鞏振立，持股40%，鞏振立是國藥集團雲南醫療器械有限公司總經理，而時春梅也擔任國藥集團雲南醫療器械的副董事長。

國藥集團雲南醫療器械有限公司是國有控股，報導質疑：「國有企業高管能出資成立公司嗎」，指根據相關規定是不能的。

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