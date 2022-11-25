中國疫情燒不停 專家：與優化防疫20條無關
北京當局11日頒布優化防疫20條後，中國疫情日益加劇且每日新增病例數不斷攀升，不過有病毒學家表示，當前疫情加劇與實施20條沒有因果關係，遏止疫情關鍵仍在於施打疫苗的普及率。
中國媒體澎湃新聞今天刊登專訪香港病毒專家金冬雁的報導，有關優化防疫20條公布後，染疫數據也隨之攀升，金冬雁說，防疫政策只調整一點點，這與病例激增沒有因果關係。
他進一步說明，染疫數據的激增有不同原因，無關是否實施20條及實施是否徹底，20條實際上沒有完全放開，從來也沒說什麼都不做，所以現在的病例激增情況是個偶發事件，兩者之間沒有因果關係。
金冬雁指出，不同地方的疫情各異，當前肯定還有一段過渡期，比如疫情嚴重的城市，如果實際的感染基數很大，測完3次仍難斷根，所以不能解封，還有若干地區環境較差，民眾也不太注意，疫情可能還會蔓延。
他說，即使青壯年感染，重症死亡率也極低，只要別傳給老人，並保護好孩子即可，最關鍵要防止他們傳染給其他人特別是高危人群，所以遏止疫情外溢是核心關鍵。
金冬雁指出，總體來說，防疫3關鍵在於希望地方真正能落實20條，特別是落實打疫苗，還要制定分診治療方案，加強基層醫療設施建設。
對於執行精準防控的建議，他說，精準防控肯定是難過一刀切，鼓勵大家多測抗原，讓抗原陽性的人採取一定自覺的居家隔離措施，或者是集中隔離。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言