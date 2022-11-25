快訊

中重症191例 40多歲女居家照護5天惡化肺炎、腸胃穿孔亡

直播／今本土新增14138例、病歿56例 境外移入57例

中國疫情持續惡化 各地紛防疫加碼警民對峙升高

中央社／ 台北25日電
圖為廣州民眾冒雨排隊接受核酸檢測。中新社提供
圖為廣州民眾冒雨排隊接受核酸檢測。中新社提供

中國官方11日頒布優化防疫20條後，中國疫情持續惡化，並且連續兩天通報新增染疫數破3萬，各地防疫加碼封控更嚴導致民怨更沸騰，廣州市甚至爆發警民持棍互毆的激烈衝突。

中國衛健委上午通報，24日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例3103例，境外輸入62例，本土3041例中，廣東892例，北京424例，河北329例，重慶258例，山西208例等。

新增無症狀感染者2萬9840例，境外輸入186例，本土2萬9654例中，廣東7584例，重慶6242例，河北3046例，北京1436例，四川1187例，新疆957例，甘肅870例，陝西793例，青海729例，山東726例，山西724例等。

截至24日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例2萬8164例（其中重症病例121例），累計死亡病例5232例，累計報告確診病例30萬619例；尚在醫學觀察的無症狀感染者28萬2592例（境外輸入1397例）。

中國官方頒布嚴禁層層加碼的優化防疫20條至今屆滿兩週，期間因中國疫情持續惡化，以致多地防疫緊縮及封控更嚴。

首都北京市近來通報新增染疫數屢屢破千，多個社區都發生即使管轄範圍內沒有染疫患者，居委會都張貼公告，通令所有人「非必要不出小區」。

北京市另宣布，24日起進入公共場所須查核48小時內的核酸證明，比之前72小時更嚴格。

這波疫情重災區廣東省目前各地紛紛搶建方艙醫院，省會廣州市已啟用19座方艙醫院共7萬張病床，揭陽市惠來縣更因「省委要求每個縣必須有一個方艙」而強徵土地，甚至飭令村民遷墳挪地蓋方艙。

上海宣布24日零時起，加強管制進出人流，即使「隨申碼」標綠碼，抵滬不滿5天仍不得上餐廳、超市、菜市場等公共場所，江西省南昌市與海南省三亞市也比照相仿措施加強防疫。

其他像是湖北省武漢、武昌、江岸、江漢、洪山，以及黑龍江省哈爾濱、河南省鄭州市等地，陸續加緊採檢與靜默管理和管制外地訪客的措施，以致不少民眾湧入超市搶購囤貨，甚至連夜開車「潤」出城。

儘管防疫趨嚴，但疫情更燒令民怨更沸騰，網友上傳推特的影音顯示，廣州市海珠區又爆發警民對峙，身穿大白的員警與居民持棍互毆的激烈衝突。

重慶市一名男子在眾人面前發表痛斥當局防疫不力的談話，高喊不自由毋寧死，獲得民眾力挺，大白與員警對他強制逮捕，幸得在場群眾通力合作把人救回，在場者還有人高喊這是群眾的勝利。

不同地方也傳出防疫加碼導致次生災難的憾事，24日晚間，位於新疆烏魯木齊的一棟高層住宅發生大火，至少10死9傷，疑似因防疫圍籬卡住急赴現場的消防車。

數日前河南安陽大火也是疑因防疫圍籬難拆，延誤救援造成38死。

另據中國媒體財新網23日報導，廣州市的方艙醫院驚傳女子上吊，只因擔心自己染疫恐成為老家左鄰右舍嚼舌根的把柄，怨嘆明年過年不想回去了，於是把銀行戶頭裡的存款轉給丈夫叮囑收好，在洗手間結束生命。

不過財新網這則報導已下架。

新冠肺炎

延伸閱讀

確診者不能投票台權會提行政訴訟 李進勇回應了

北京防疫兩樣情 架設鐵皮vs倡議染疫在家隔離

滙豐旅人卡友「旅行不便險」 染疫取消行程最高賠3.1萬

陸股四利多 專家按讚

相關新聞

陸新增3.3萬例確診 孫春蘭：始終堅持「三個堅定不移」

大陸疫情持續上升，25日宣布新增確診者加上無症狀感染者3萬2,695例，而大陸國務院副總理孫春蘭則強調，要始終堅持「三個...

廣州持續爆發反防疫抗爭 官方證實迄今已查處148起

廣州10月下旬爆發本土疫情後，隨著防疫升級，不斷傳出當地民眾挺身反抗嚴格封控措施的消息。對此，廣州市公安局指揮中心宣傳處...

中國疫情持續惡化 各地紛防疫加碼警民對峙升高

中國官方11日頒布優化防疫20條後，中國疫情持續惡化，並且連續兩天通報新增染疫數破3萬，各地防疫加碼封控更嚴導致民怨更沸...

大陸感染激增 香港專家：與「二十條」無因果關係

大陸近日新冠肺炎感染人數不斷增加，而香港病毒專家金冬雁認為，感染人數增加與「二十條」的實施沒有關係。他呼籲大陸官方應考慮...

北京防疫兩樣情 架設鐵皮vs倡議染疫在家隔離

北京疫情升高，24日已有社區開始架設鐵皮作為阻隔，瀕臨封控。但朝陽區望京數個社區發起倡議，反對強制隔離，並支持確診住戶選...

陸疫情迅猛升溫 北京封控小區

大陸本土疫情成長迅猛，單日新增感染者數量達三萬一四四四例，各地加碼建設方艙。其中，北京此輪疫情累計感染數也過萬，日增病例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。