中國網友撰文十問 質疑當局防疫不力

中國當局硬清零嚴封控疫情更加劇，刊登在微信公眾號「長安課堂」的文章「十問」，質疑政府防疫不力網路廣傳，並就國產疫苗有效性及為何遲不解除控管等，點名防疫主責機關衛健委說清楚。

目前長安課堂已被封號，原文當然也看不到，但止不住網友在推特等社群網站的廣泛分享。發文的作者自稱是升斗小民，對衛健委有10個疑問盼當局解答。

首問衛健委，主要職責是統計染疫數據嗎？對於患者的治療，衛健委做了多少推廣工作？Omicron的致死率衛健委公布了嗎？基層防疫層層加碼，衛健委處理了幾個人？今年新疆西藏等地連續數個月的封控，衛健委認為合適嗎？

歷史上產生的任何流感病毒有被人類消滅了嗎？如果沒有，憑什麼可以消滅COVID-19（2019冠狀病毒疾病）？如果消滅不了，要付出什麼代價才能對一個看不見摸不著的病毒清零？一輪輪核酸檢測到底有多大用處？

絕大多數民眾都打了3劑以上的國產疫苗，為什麼還是照樣不斷感染？到底疫苗有沒有用？

和流感病毒相比，Omicron的致死率到底是低還是高？Omicron到底致死了多少人？

針對COVID-19病毒，當局解除管控的標準是什麼？如果沒有客觀科學的標準，難道要一直管控下去嗎？

北京最近的3例死亡病例都是臥床不起的老年病例，請問他們究竟是怎麼感染的？流調有結果了嗎？是不是只要是流感，核酸檢測就有可能顯示陽性哪？如果是這樣，核酸檢測的意義何在？

中國疫情的防控政策決策依據究竟是什麼？是數據，是模型，還是推測？鍾南山、張文宏、張伯禮等專家已經說了Omicron的毒性很低，為什麼還要管控一個並不致命的疾病？

因為制度不同，人口稠密程度遠高於大陸的香港從來就沒有做過全員核酸檢測，而且已經放開管控幾個月了，香港社會目前一切正常，發生醫療擠兌了嗎？為什麼香港都沒發生醫療擠兌，大陸就要這麼擔心所謂的醫療擠兌哪？難道香港沒有老人和孩子嗎？

世界上120多個國家早都沒有管控，這些國家的民眾健康受到了什麼傷害了嗎？他們都生活正常嗎？他們憑什麼要比中國人生活得更自由？卡達世界盃開幕了，現場球迷沒見誰戴口罩，也沒聽說要看核酸檢測證明，難道他們和中國人生活的不是一個星球？難道病毒不傷害他們？

印度和中國人口差不多，面積連中國的一半都不到，印度的疫情究竟是個什麼情況？非洲的奈及利亞防疫工作成效顯著，中國不去對標和自己國情差不多的印度，不去學習奈及利亞，整天統計美國的數字，這樣對中國防疫有什麼實際意義？

文末，升斗小民說，請衛健委認真回答完以上問題，再就防控作出決策部署，這點要求過分嗎？

截至目前為止，中國衛健委仍未說明，升斗小民的要求是否過分，不過多數看過文章的中國網友則認為要求合理，並說：「我覺得說得挺有道理的，難道老百姓沒有知情權嗎？刪帖屏蔽。抗疫三年，老子的青春呢？」