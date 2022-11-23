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直播／疫情平穩 今增本土17,841、境外51、病歿31

北京疫情升 居委會警告勿出行政區可能回不來

中央社／ 北京23日電
北京疫情近日快速升溫，人口最多的朝陽區，官方呼籲民眾「非必要不出區」，周末盡量「宅在家」。圖為北京民眾排隊做核酸。美聯社
北京疫情近日快速升溫，人口最多的朝陽區，官方呼籲民眾「非必要不出區」，周末盡量「宅在家」。圖為北京民眾排隊做核酸。美聯社

北京疫情持續攀升。官方統計，全市22日共新增1486例本土感染病例，再創本波新高，且是連續第2天突破千例大關。有居委會更警告住戶不要離開行政區，「可能出去後進不來」。

北京市衛健委今天公布，全市22日全天共新增388例本土確診病例和1098例無症狀感染者，共計1486人染疫。其中290例來自「社會面篩查人員」（即非隔離人員），創下這波本土疫情以來的新高，在中國境內僅次於廣東省及重慶市。

連日來，北京市的防疫措施不斷趨嚴。其中，疫情相對較輕的北京市大興區有民眾向記者反映，他住家所屬的居委會今早張貼緊急通知，要求居民「非緊急必要不出小區（社區）」，單位「非必要不到崗（到單位上班）」。

通知更要求居民減少出行，盡量不要出大興區和北京經濟技術開發區，「有可能出去後進不來」。而不是大興區、經開區的居民「不允許進入本小區」。而小區2座出入口僅保留1座供緊急出入。但這位民眾表示，他所居住的小區目前無人染疫。

還有北京民眾表示，自己上午正在接受健康檢查時，健檢中心所在的辦公大樓突然被封樓，導致他當場受困，不知如何處理。

在未正式發文公告的情況下，全市所有餐飲店鋪已經全面禁止堂食（內用），導致部分店鋪乾脆關門歇業，大型商場也縮短營業時間。

其中，朝陽區包括百貨公司、3C商場在內的所有非民生保障商店，更已被明文下令全面關閉；此外，全市各中小學也已改採網路上課。

北京市今天宣布，全市24日起凡進入黨政機關、公營企業、辦公樓、商場、餐飲、旅店及大眾運輸工具、車站、機場等公共場所，一律查驗48小時核酸陰性證明，較先前的72小時趨嚴。

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