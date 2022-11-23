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疫情+人口負成長…選舉人數總體僅增0.42% 北市少最多人

上海防疫收緊 入滬未滿5天禁入餐館商場

中央社／ 上海23日電
大陸嚴格的防疫政策已衝擊經濟正常運行，圖為上海街頭一景。記者林則宏攝影／報系資料照
大陸嚴格的防疫政策已衝擊經濟正常運行，圖為上海街頭一景。記者林則宏攝影／報系資料照

上海市收緊COVID-19防疫措施，來、返滬人員抵滬不滿5天者，禁止進入餐館、商場、超市等公共場所，24日零時起實施。上海市22日本土確診病例新增數量創下11月單日新高。

上海市政府官方帳號「上海發布」23日發布疫情概況。22日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例15例、新增本土無症狀感染者53名，其中1例確診病例和1名無症狀感染者在隔離管控以外的社會面發現。新增境外移入確診病例5例和境外移入無症狀感染者50名。

上海市COVID-19本土疫情有升溫態勢，22日單日本土確診病例、本土無症狀感染者新增數量皆創下11月單日新高。本土確診病例數量在21日以前，單日新增數量維持在10例以下，22日單日達15例；本土無症狀感染者22日單日新增53名。

官方說明，國內本土疫情呈現點多、面廣態勢，部分省市疫情形勢嚴峻，受到外省市疫情外溢以及人員流動加劇等因素影響，上海市「外防輸入、內防反彈」壓力持續增加，疫調顯示，上海市本土陽性感染者的感染源頭主要來自外省市。

上海市衛健委發布「我市進一步加強來滬返滬人員健康管理」。所有來、返滬且「隨申碼」為綠碼的人員，將在「隨申碼」、「場所碼」等展示頁面顯示「來滬返滬不滿5天」的標記提示。

來、返滬人員抵滬不滿5天者，不得進入餐飲服務（含酒吧）、購物中心（含百貨店）、超市賣場、菜市場、美容美髮、洗（足）浴、室內健身、歌舞娛樂、遊藝廳、網吧、密室劇本殺、棋牌室等公共場所。

所有來、返滬人員抵滬後，在落實現有落地檢、3天3檢等要求的基礎上，第5天進行1次核酸檢測，核酸檢測結果為陰性者，「隨申碼」、「場所碼」展示頁面取消標記提示。這項措施自24日零時起實施。

上海市新冠疫情發生後入境人次驟減，圖為虹橋機場2號航站樓，人流稀少。(中央社)
上海市新冠疫情發生後入境人次驟減，圖為虹橋機場2號航站樓，人流稀少。(中央社)

新冠肺炎

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