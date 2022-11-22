人民日報：20條優化措施 非放鬆防控

大陸官媒人民日報21日發文表示，二十條優化措施是對第九版防控方案部分措施的優化完善，不是放鬆防控，更不是放開、躺平，而是要適應疫情防控新形勢和新冠病毒變異新特點，更加科學精準地做好疫情防控工作。

香港中通社報導，該文以「科學精準 紥實推進」為題，重申堅定不移堅持人民至上、生命至上，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，完整、準確、全面理解和把握優化防控工作的部署舉措，堅持第九版防控方案、落實二十條優化措施，不動搖、不走樣，盡快遏制疫情擴散蔓延勢頭。

文章表示，近期，各地區各部門結合自身實際，細化防控執行方案，紮實推進二十條優化措施，進一步提高疫情防控的科學性、精準性、有效性。

文章指出，紮實推進二十條優化措施，進一步提高疫情防控的科學性、精準性，對疫情防控工作提出的要求不是低了，而是高了。既要堅決整治層層加碼、一刀切等問題，也要警惕以優化措施為名放鬆防控要求，切實防止「一放了之」。

文章表示，二十條優化措施，各地區各部門要結合實際不折不扣落實好，更科學、更規範、更快速地開展防控，把該管住的重點風險管住，該落實的落到實處，該取消的也堅決取消，充分利用好現有的資源提高防控效率，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。要切實落實「四早」要求，堅決克服認識不足、準備不足、工作不足等問題，堅決克服輕視、無所謂、自以為是等思想。

文章稱，要不斷總結以往疫情處置的實踐經驗，探索創新做好疫情快速處置工作。科學精準、紮實推進疫情防控優化措施，才能用最小的代價實現最大的防控效果。