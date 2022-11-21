優化防疫20條引發混亂 中國下發4文件明確規範

中國日前公布優化防疫20條，原意是鬆綁防控措施，結果地方政府各自為政，反引發混亂與恐慌。官方今天下發4份文件，訂出明確規定，其中要求無社區傳播風險地區可不進行區域核酸檢測。

中國國務院聯防聯控機制11日公布優化防疫20條具體內容，包括整治「層層加碼」，嚴禁隨意靜默管理、封控、長時間不解封。但地方落實鬆緊不一，情況混亂反引發更多民怨與恐慌。

在新規上路10天後，中國國務院聯防聯控機制21日下發4份文件，針對核酸檢測、風險區劃分、居家隔離與健康監測進一步訂出明確規定。

根據中國國家衛健委網站發布，4份文件分別是「新冠肺炎疫情防控核酸檢測實施辦法」、「新冠肺炎疫情風險區劃定及管控方案」、「新冠肺炎疫情居家隔離醫學觀察指南」、「新冠肺炎疫情居家健康監測指南」。

據澎湃新聞報導，在最新發布的「新冠肺炎疫情防控核酸檢測實施辦法」中，針對區域核酸檢測策略作出部分調整與明確的要求。

「辦法」要求在進行區域核酸檢測前，必須在流行病學調查基礎上，根據疫情發生地區人口規模大小、感染來源是否明確、是否存在社區傳播風險及傳播鏈是否清晰等因素綜合研判，根據風險大小，按照分級分類的原則，確定檢測人群的範圍、頻次和先後順序。

如果個別病例和無症狀感染者對居住地、工作地、活動區域傳播風險較低，密切接觸者已及時管控，經研判無社區傳播風險，可不進行區域核酸檢測。

至於沒有發生疫情的地區，僅能針對具有風險的職務、重點人員進行核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍，一般不按行政區域執行全員核酸檢測。

此外，文件也提到，爆發疫情地區在符合特定條件下，可以停止全員核酸檢測。

「辦法」明定，城市中出現疫情並存在擴散風險時，疫情所在區每日開展1次全員核酸檢測，連續3次核酸檢測無社會面感染者後，間隔3天再開展1次

若感染者活動頻繁、長時間停留在城市內其他行政區，基於流調研判，劃定一定區域進行全員核酸檢測。原則上每日1次全員核酸檢測，連續3次核酸檢測無社會面感染者，可停止全員核酸檢測。

「新冠肺炎疫情風險區劃定及管控方案」要求，若區域內出現5類確診者或無症狀感染者，不列入風險區域判定。

「方案」明定，5類人員分別為「集中隔離醫學觀察期間發現且無集中隔離點外傳播風險」、「居家隔離醫學觀察期間發現且無家庭外傳播風險」、「高風險職務從業人員，嚴格閉環管理期間發現且無閉環外傳播風險」、「出院後核酸檢測陽性人員，經調查評估無傳播風險」，以及「核酸檢測CT值大於或等於35，且經確認為既往感染的入境人員」。