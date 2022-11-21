快訊

世足賽／伊朗門戶大開 英格蘭首戰狂攻6球完爆對手

百貨專櫃服飾品牌驚傳倒閉！老闆捲款人間蒸發 員工領無薪

優化防疫20條引發混亂 中國下發4文件明確規範

中央社／ 台北21日電
中國國務院聯防聯控機制21日下發4份文件，針對核酸檢測、風險區劃分、居家隔離與健康監測進一步訂出明確規定。法新社
中國國務院聯防聯控機制21日下發4份文件，針對核酸檢測、風險區劃分、居家隔離與健康監測進一步訂出明確規定。法新社

中國日前公布優化防疫20條，原意是鬆綁防控措施，結果地方政府各自為政，反引發混亂與恐慌。官方今天下發4份文件，訂出明確規定，其中要求無社區傳播風險地區可不進行區域核酸檢測。

中國國務院聯防聯控機制11日公布優化防疫20條具體內容，包括整治「層層加碼」，嚴禁隨意靜默管理、封控、長時間不解封。但地方落實鬆緊不一，情況混亂反引發更多民怨與恐慌。

在新規上路10天後，中國國務院聯防聯控機制21日下發4份文件，針對核酸檢測、風險區劃分、居家隔離與健康監測進一步訂出明確規定。

根據中國國家衛健委網站發布，4份文件分別是「新冠肺炎疫情防控核酸檢測實施辦法」、「新冠肺炎疫情風險區劃定及管控方案」、「新冠肺炎疫情居家隔離醫學觀察指南」、「新冠肺炎疫情居家健康監測指南」。

據澎湃新聞報導，在最新發布的「新冠肺炎疫情防控核酸檢測實施辦法」中，針對區域核酸檢測策略作出部分調整與明確的要求。

「辦法」要求在進行區域核酸檢測前，必須在流行病學調查基礎上，根據疫情發生地區人口規模大小、感染來源是否明確、是否存在社區傳播風險及傳播鏈是否清晰等因素綜合研判，根據風險大小，按照分級分類的原則，確定檢測人群的範圍、頻次和先後順序。

如果個別病例和無症狀感染者對居住地、工作地、活動區域傳播風險較低，密切接觸者已及時管控，經研判無社區傳播風險，可不進行區域核酸檢測。

至於沒有發生疫情的地區，僅能針對具有風險的職務、重點人員進行核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍，一般不按行政區域執行全員核酸檢測。

此外，文件也提到，爆發疫情地區在符合特定條件下，可以停止全員核酸檢測。

「辦法」明定，城市中出現疫情並存在擴散風險時，疫情所在區每日開展1次全員核酸檢測，連續3次核酸檢測無社會面感染者後，間隔3天再開展1次

若感染者活動頻繁、長時間停留在城市內其他行政區，基於流調研判，劃定一定區域進行全員核酸檢測。原則上每日1次全員核酸檢測，連續3次核酸檢測無社會面感染者，可停止全員核酸檢測。

「新冠肺炎疫情風險區劃定及管控方案」要求，若區域內出現5類確診者或無症狀感染者，不列入風險區域判定。

「方案」明定，5類人員分別為「集中隔離醫學觀察期間發現且無集中隔離點外傳播風險」、「居家隔離醫學觀察期間發現且無家庭外傳播風險」、「高風險職務從業人員，嚴格閉環管理期間發現且無閉環外傳播風險」、「出院後核酸檢測陽性人員，經調查評估無傳播風險」，以及「核酸檢測CT值大於或等於35，且經確認為既往感染的入境人員」。

新冠肺炎

延伸閱讀

國泰防疫險已賠款約181億元 李長庚呼籲疫情降級

3大公會成立藥事團體後援會 挺黃敏惠連任

國泰產防疫險前十月提損180.9億元 李長庚籲降防疫等級

免核酸破功？石家莊市連續5天全員核酸篩查

相關新聞

11月22日起 進返北京人員實行落地三天三檢

據央視新聞報導，北京市今天召開第420場新冠肺炎疫情防控工作記者會。北京市政府發言人徐和建表示，當前大陸疫情點多面廣頻發...

北京稱「疫情最嚴峻形勢」 要求降低社會面流動

由於近日疫情持續升溫，北京市政府21日下午召開記者會坦言，當前北京面臨「新冠疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢」，處於最...

大陸疫情防控責任「層層下放」 網批防疫「不留痕」

北京疫情急劇升溫，前日和昨日共新增逾一千一百宗染疫，昨日亦通報一宗死亡病例。繼前日多區倡議「兩點一線」、減少跨區流動，北...

胡錫進：中國今冬明春不可能「放開」

中國官方發佈二十條優化疫情防控措施後，對於應該「嚴控」還是「放開」的爭論明顯增多。中共黨媒《環球時報》前總編輯胡錫進認為...

免核酸破功？石家莊市連續5天全員核酸篩查

在大陸國務院聯防聯控機制宣布「防疫廿條」後，首個去除核酸檢測點，搭公共交通免核酸證明的城市石家莊，又陷入疫情危機。據石家...

大陸增逾2.6萬例本土病例 廣州白雲區嚴格限制人員流動

大陸疫情持續擴大，過去一日新增26,824宗新冠本土個案，包括2277例本土確診和24547例本土無症狀感染，北京再多2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。