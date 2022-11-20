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武漢又要封城？ 網傳21日起全市靜默5天

中央社／ 台北20日電
武漢市疫情再起，盛傳明天起封城5天。圖／新華社
武漢市疫情再起，盛傳明天起封城5天。圖／新華社

武漢市疫情再起，盛傳明天起封城5天。綜合社群訊息，武漢多區傳出21日起全域靜默管理5天，除保供市場，所有商店餐廳停止營運，辦公室封閉改居家上班，全市中小學改上網課。

中國COVID-19疫情持續嚴峻，官方通報19日新增本土2萬4435例（含確診與無症狀感染者）；武漢相對雖不嚴重，但已連續2天新增病例破百。

據湖北省衛健委官網今天通報，全省19日新增本土確診8例，均在武漢；新增本土無症狀感染者241例，其中武漢占135例最多，且有74例為重點人群篩查檢出，顯示武漢社會面難清零，疫情恐快速擴散。

綜合微博、微信等社群訊息，繼江岸區1日至5日實施靜默管理後，武漢當前疫情最嚴重的東西湖區，傳出19日起靜默管理7天。東西湖區迄今已有9處被列高風險區。

武漢市江岸區肺炎疫情防控指揮部通報，20日早上8時起，將江岸區部分區域劃定為高風險區和低風險區。

武漢武昌、江岸、江漢、洪山等行政區今天相繼傳出明天起將全域靜默管理5天，民眾為此趕緊出門搶菜，許多人得知連夜開車先「潤」，引發大陸網友解讀武漢又要封城了。

武漢多個小區下發的通知顯示，21日起，所有商業實體停業5天（保供超市、集貿市場除外）；所有餐飲店停業5天；所有寫字樓封閉，人員落實5天居家辦公；所有物業管理社區實行一門進出轄區；大學實行一週校園封閉管理；所有中小學轉線上教學5天。

中國國務院聯防聯控機制11日公布優化防疫20條，宣示加大對地方「層層加碼」、「一刀切」整治力度，嚴禁隨意靜默管理、封控、長時間不解封。

武漢明天會否再封城，已在社群引發熱議。至截稿，官方未對此作出回應。

新冠肺炎 武漢 封城

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