聽新聞
test
0:00 / 0:00

放寬清零政策就1死 開放還是未知數

台灣醒報／ 記者李宗祐╱台北報導
中國正在加蓋更多的醫院以應付新冠肺炎的確診者。(Photo by Presidencia de la República Mexicana on Flickr under C.C. license)
中國正在加蓋更多的醫院以應付新冠肺炎的確診者。(Photo by Presidencia de la República Mexicana on Flickr under C.C. license)

中國不該放寬清零政策？就在上禮拜，中國放寬清零政策後，11月19日即報導了一例新的死亡案例，且該案例是半年以來第一例。專家擔心原本就嚴格的政策加上這次死亡病例，中國恐會加蓋更多醫院以應付新冠肺炎的病人，並持續強化防疫措施的方法，離開放越來越遠。

半年以來第一死

清零政策是指在發現確診病例後，進行調查並隔離可能接觸的人員，以降低傳染風險的一種政策。中國自2019年開始就嚴格執行清零政策，一直到11月11日國務院聯防聯控機制綜合組才發布了「二十條優化措施」，包括減少密切接觸者以及入境人員的隔離天數，以此放寬清零政策。

Bloomberg》報導，在未放寬清零政策之前，中國自5月26日以來就沒有任何死亡案例。不過最近中國報導了新一例死亡案例，死者是一位住在北京的87歲年長者。該死者在11月11日時第一次出現症狀，在出現症狀後健康狀況下滑，並於11月19日過世。

疫情持續爆發

放寬清零政策後，中國疫情持續爆發，再加上新冠肺炎的無症狀感染者常常會在染疫後數天甚至幾個禮拜後才會出現症狀，或是成為重症，讓未來出現死亡案例的機率大大上升。但中國禮拜六報導有23,238例無症狀感染者，和星期五相比少了180例。

對中國而言，如果想要完全開放讓經濟復甦，低接種率恐成為最大的阻礙。在80歲以上的人口中只有66%有完整接種疫苗，當中更只有40%有施打三劑以上的疫苗。和美國年長者超過90%的接種率相差甚遠。

中國衛生部表示，他們正在加蓋更多醫院以應付新冠肺炎的病人，並確保提供給重症病患的加護病房至少占所有病房的百分之十。該政策說明，即使中國政府有放寬清零政策的動作，但什麼時候會選擇取消清零政策並開放還是未知數。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎

延伸閱讀

增43死、154例中重症！2月大男嬰染疫解隔後 家中昏迷不治

政府擋疫苗？ 薛瑞元：被擋的「疫苗騙子」懷恨在心

緊抓動態清零方針 官媒：不動搖不走樣

張文宏談疫：病毒毒性已低 不同技術疫苗保護強

相關新聞

中科院精神病學專家：疫情後民眾心理問題明顯增加

新冠疫情持續近三年，大陸中國科學院精神病學專家呼籲，不能忽視疫情給民眾，尤其是兒童和青少年，帶來的精神心理問題。

北京豐台區：倡導非必要不出住宅小區、網格

據新京報報導，據北京豐台區官方微信發文，中國疾控中心流行病首席專家吳尊友指出，隨著新冠病毒的不斷變異，傳播呈現出速度快、...

解封反而怕怕…石家庄復課第一天 家長急幫小孩請病假

11月11日，中國大陸國務院疫情聯防聯控機制發布了「關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知」，有20條措施簡稱為20條防控優化措施；放眼整個大陸，只有一個城市快速響應了中央政策，就是河北省省會石家庄，它在隔天下午5時發出了「致石家庄全體市民的一封信」，放寬防控各項管制，常態化的核酸檢測都不做了，該恢復實體上班上課的，立即全面復工復學；此時一件怪事發生了，過去一再抱怨防控太嚴，要求全面解封的躺平派，不高興了。

武漢又要封城？ 網傳21日起全市靜默5天

武漢市疫情再起，盛傳明天起封城5天。綜合社群訊息，武漢多區傳出21日起全域靜默管理5天，除保供市場，所有商店餐廳停止營運...

放寬清零政策就1死 開放還是未知數

中國不該放寬清零政策？就在上禮拜，中國放寬清零政策後，11月19日即報導了一例新的死亡案例，且該案例是半年以來第一例。專家擔心原本就嚴格的政策加上這次死亡病例，中國恐會加蓋更多醫院以應付新冠肺炎的病人，並持續強化防疫措施的方法，離開放越來越遠。

防疫20條反添亂 專家：受政府影響民眾怕病毒

中國優化防疫20條原意是稍為鬆綁防控措施，結果反引起混亂與恐慌。學者分析，很多中國民眾受政府影響，認為病毒非常危險及大多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。