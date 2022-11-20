放寬清零政策就1死 開放還是未知數

中國不該放寬清零政策？就在上禮拜，中國放寬清零政策後，11月19日即報導了一例新的死亡案例，且該案例是半年以來第一例。專家擔心原本就嚴格的政策加上這次死亡病例，中國恐會加蓋更多醫院以應付新冠肺炎的病人，並持續強化防疫措施的方法，離開放越來越遠。

半年以來第一死

清零政策是指在發現確診病例後，進行調查並隔離可能接觸的人員，以降低傳染風險的一種政策。中國自2019年開始就嚴格執行清零政策，一直到11月11日國務院聯防聯控機制綜合組才發布了「二十條優化措施」，包括減少密切接觸者以及入境人員的隔離天數，以此放寬清零政策。

《Bloomberg》報導，在未放寬清零政策之前，中國自5月26日以來就沒有任何死亡案例。不過最近中國報導了新一例死亡案例，死者是一位住在北京的87歲年長者。該死者在11月11日時第一次出現症狀，在出現症狀後健康狀況下滑，並於11月19日過世。

疫情持續爆發

放寬清零政策後，中國疫情持續爆發，再加上新冠肺炎的無症狀感染者常常會在染疫後數天甚至幾個禮拜後才會出現症狀，或是成為重症，讓未來出現死亡案例的機率大大上升。但中國禮拜六報導有23,238例無症狀感染者，和星期五相比少了180例。

對中國而言，如果想要完全開放讓經濟復甦，低接種率恐成為最大的阻礙。在80歲以上的人口中只有66%有完整接種疫苗，當中更只有40%有施打三劑以上的疫苗。和美國年長者超過90%的接種率相差甚遠。

中國衛生部表示，他們正在加蓋更多醫院以應付新冠肺炎的病人，並確保提供給重症病患的加護病房至少占所有病房的百分之十。該政策說明，即使中國政府有放寬清零政策的動作，但什麼時候會選擇取消清零政策並開放還是未知數。

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