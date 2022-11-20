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防疫20條反添亂 專家：受政府影響民眾怕病毒

中央社／ 台北20日電
中國優化防疫20條原意是稍為鬆綁防控措施，結果反引起混亂與恐慌。圖／美聯社
中國優化防疫20條原意是稍為鬆綁防控措施，結果反引起混亂與恐慌。圖／美聯社

中國優化防疫20條原意是稍為鬆綁防控措施，結果反引起混亂與恐慌。學者分析，很多中國民眾受政府影響，認為病毒非常危險及大多數會致命，加上醫療資源不足，令措施引發爭議。

中國官方11日公布優化防疫20條具體內容，包括整治「層層加碼」，嚴禁隨意靜默管理、封控、長時間不解封；除非出現傳播鏈不清晰等情況，否則一般不按行政區域展開全員核酸檢測等。

過去近3年不少中國民眾抱怨「動態清零」的方針，不滿動輒被封控或每天都要做核酸檢測等，但當20條推出後，社會反而出現分歧與混亂。

如河北石家莊居民認為取消核酸檢測站是「躺平」，恐慌得不敢上班上學；疫情重災區廣州海珠區持續封控，引發警民衝突。網路上出現是否應繼續「清零」還是「與病毒共存」的爭議。

中國官方不得不收緊防疫口徑，強調要防止「一封了之」及「一放了之」。多名中國醫學及公衛專家發聲，指2019冠狀病毒疾病（COVID-19）毒性已大幅減弱，致死率更是極低。

專長中國研究的香港浸會大學政治及國際關係學系教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）19日以電子郵件回覆中央社時表示，中國民眾對優化防疫20條有充分理由擔憂，因為二三線城市缺乏醫院，而中國的醫院普遍缺乏加護病房（ICU）；加上社會的免疫屏障低，中國疫苗不是很有效，因此社會對放寬防疫政策存在分歧。

他又指，目前中國疫情正升溫，也是引發民眾擔憂放寬防疫的原因。

他說：「很多中國人到受政府的說法影響，認為病毒非常危險，而且大多是致命的。不過自從Omicron病毒變異株出現後，這情況已經改變了。」

高敬文相信，有些民眾已經習慣了管控及安全的環境，對放寬表現得擔憂，不再去理解政府的政策，但部分人受夠了持續不斷的核酸檢測及失去活動自由。不過，他認為大部份中國民眾仍支持迅速放寬防疫限制。

他表示，中國地域大，地方政府執行優化防疫20條時，可根據當地情況及阻力而有迴旋餘地，所以外界會看到不同地方落實20條上有分歧。

對於中國政府可在這次調整防疫措施中吸取什麼經驗，高敬文說，「我不知道，中國政府在管控方面是專家，但在制訂退場政策方面經驗較少，這就是問題。」

對於未來中國防疫發展，他表示，目前看中國政府有可能繼續鬆綁防疫措施，各省和直轄市嘗試逐步和謹慎地放寬限制，「這對他們自己來說是危險的，因為如果當地社會對此不滿意，他們將要承擔後果。」

新冠肺炎

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