快訊

疫情續趨緩 較上周減少12.8%！本土今增1萬6197人 43人歿

陳時中今舉辦大遊行蔡英文尚未到 男持刀欲奪麥克風

小資族借錢存FTX淪砲灰 台灣恐成美國以外最慘災區

上海疫情增加35名無症狀感染者 11月單日新高

中央社／ 上海20日電

上海市COVID-19本土疫情新增35名無症狀感染者，創下11月單日新高，其中有2名病例在隔離管控以外的社會面發現，常態化核酸檢測結果呈現異常。

上海市政府官方微信帳號「上海發布」20日發布疫情概況。19日單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例4例、新增本土無症狀感染者35名，其中2名無症狀感染者在隔離管控以外的社會面發現。新增境外移入確診病例5例和境外移入無症狀感染者31名。

上海市單日新增無症狀感染者35名，這個數字創下11月以來單日新高。11月1日至12日期間，官方通報單日新增無症狀感染者人數均為零星個位數，13日起增為兩位數；19日第一次突破30名，單日新增35名無症狀感染者。

官方表示，其中2名無症狀感染者為社會面發現，分別居住在寶山區、嘉定區，在常態化核酸檢測中發現異常；其他無症狀感染者均在隔離管控中發現，為先前病例密切接觸者或為來滬、返滬人員。本土確診病例新增4例，均為先前感染者密切接觸者。

官方強調，疫調結果顯示，上海市本土陽性患者感染源頭主要來自於外省市；目前境內本土疫情呈現「點多、面廣」態勢，部分省市疫情形勢十分嚴峻，受到外省市疫情外溢和人員流動加劇等因素影響，上海市「外防輸入、內防反彈」壓力持續增加。

新冠肺炎 上海

延伸閱讀

吳尊、陳小春兒是同學！Max、Jasper延續「爸爸5」友情

上海嚴防疫情 半個月累計14名台灣人入滬判陽

上海國際生物醫藥產業周 開幕

獨／上海封城方芳芳意外獲利 難過欠下大人情還不了

相關新聞

大陸、香港專家為疫情「降溫」 均稱新冠致死率已非常低

大陸11月11日調整優化防疫措施後，多名權威專家異口同聲為新冠病毒的威脅「降溫」。中國國家傳染病醫學中心主任張文宏前日公...

大陸新增24215例 北京新增1死亡病例

大陸新冠本土疫情居高不下，大陸國家衛健委今天通報新增本土確診2204例與無症狀感染者22011例。北京新增1例死亡案例。...

中國優化防疫民間囤藥 北京倡「靜」下來

中國公布優化防疫20條後民眾搶囤藥，但國產新冠口服藥「阿茲夫定片」開賣一天即下架，專家表示這絕對不是給全民吃的藥；另北京...

兩岸觀策／海珠反封控 石家莊恐慌 陸防疫陷兩難

疫情快速升溫的中國大陸，有兩地在過去這一周特別受到關注。一是南方的廣州市海珠區，一是北方的河北省會石家莊。海珠引發關注是...

大陸自製新冠口服藥線上販售 遭令及時下架

大陸自製的新冠口服藥「阿兹夫定片」，日前傳出有電商平台開始販售，但是遭到製造商要求下架，且強調被販賣的是治療愛滋病的藥物...

張文宏談疫：病毒毒性已低 不同技術疫苗保護強

中國知名防疫專家張文宏18日表示，COVID-19病毒的致死率已經非常低，對人類造成的損害也在逐漸降低。至於中國的防控策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。