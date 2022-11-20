緊抓動態清零方針 官媒：不動搖不走樣

中國官方拋出防疫20條優化措施後，數度強調「不是放鬆防控」。官媒人民日報今天刊文指出，中國防控措施是科學的、有效的，堅持動態清零，用最小代價實現最大防控效果。

人民日報20日刊文強調，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情動態清零方針不動搖、不走樣；堅持第9版防控方案、落實20條優化措施，盡快遏制疫情擴散勢頭，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

文章提到，中國受到疫情影響全球最小，在2020年是全球主要經濟體唯一實現經濟正成長；2021年經濟總量占比在全球經濟超過18%。「我們的防控政策是經得起歷史檢驗的，我們的防控措施是科學有效的。堅持動態清零，讓我們用最小的代價實現了最大的防控效果，必須毫不動搖堅持既定的防控策略和方針」。

文章表示，20條優化措施是為了提升防控的科學性、精準性、有效性，其他各項措施仍然按照第9版防控方案執行。優化防控可用更小代價在盡可能短的時間內，把疫情控制在最小範圍，「不是放鬆防控，更不是放開躺平」，這一點要有清醒認識。

「堅定不移落實外防輸入、內防反彈總策略，堅定不移貫徹動態清零總方針」，文章強調，堅持第9版防控方案、落實20條優化措施，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。常態化疫情防控是一項艱巨繁重又需要持久堅持的工作，堅持就是勝利，一定能打贏常態化疫情防控攻堅戰。