快訊

疫情續趨緩 較上周減少12.8%！本土今增1萬6197人 43人歿

陳時中今舉辦大遊行蔡英文尚未到 男持刀欲奪麥克風

小資族借錢存FTX淪砲灰 台灣恐成美國以外最慘災區

緊抓動態清零方針 官媒：不動搖不走樣

中央社／ 上海20日電

中國官方拋出防疫20條優化措施後，數度強調「不是放鬆防控」。官媒人民日報今天刊文指出，中國防控措施是科學的、有效的，堅持動態清零，用最小代價實現最大防控效果。

人民日報20日刊文強調，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情動態清零方針不動搖、不走樣；堅持第9版防控方案、落實20條優化措施，盡快遏制疫情擴散勢頭，最大程度保護人民生命安全和身體健康，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

文章提到，中國受到疫情影響全球最小，在2020年是全球主要經濟體唯一實現經濟正成長；2021年經濟總量占比在全球經濟超過18%。「我們的防控政策是經得起歷史檢驗的，我們的防控措施是科學有效的。堅持動態清零，讓我們用最小的代價實現了最大的防控效果，必須毫不動搖堅持既定的防控策略和方針」。

文章表示，20條優化措施是為了提升防控的科學性、精準性、有效性，其他各項措施仍然按照第9版防控方案執行。優化防控可用更小代價在盡可能短的時間內，把疫情控制在最小範圍，「不是放鬆防控，更不是放開躺平」，這一點要有清醒認識。

「堅定不移落實外防輸入、內防反彈總策略，堅定不移貫徹動態清零總方針」，文章強調，堅持第9版防控方案、落實20條優化措施，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。常態化疫情防控是一項艱巨繁重又需要持久堅持的工作，堅持就是勝利，一定能打贏常態化疫情防控攻堅戰。

新冠肺炎

延伸閱讀

福建、廣西拚經濟 推消費方案

隱瞞行程至183人感染 遼寧2司機被判刑4年

防疫20條下 中國專家：追溯時空伴隨者非重點

防疫緊鬆皆惹民怨 官媒宣傳轉彎：病毒不可怕

相關新聞

大陸、香港專家為疫情「降溫」 均稱新冠致死率已非常低

大陸11月11日調整優化防疫措施後，多名權威專家異口同聲為新冠病毒的威脅「降溫」。中國國家傳染病醫學中心主任張文宏前日公...

大陸新增24215例 北京新增1死亡病例

大陸新冠本土疫情居高不下，大陸國家衛健委今天通報新增本土確診2204例與無症狀感染者22011例。北京新增1例死亡案例。...

中國優化防疫民間囤藥 北京倡「靜」下來

中國公布優化防疫20條後民眾搶囤藥，但國產新冠口服藥「阿茲夫定片」開賣一天即下架，專家表示這絕對不是給全民吃的藥；另北京...

兩岸觀策／海珠反封控 石家莊恐慌 陸防疫陷兩難

疫情快速升溫的中國大陸，有兩地在過去這一周特別受到關注。一是南方的廣州市海珠區，一是北方的河北省會石家莊。海珠引發關注是...

大陸自製新冠口服藥線上販售 遭令及時下架

大陸自製的新冠口服藥「阿兹夫定片」，日前傳出有電商平台開始販售，但是遭到製造商要求下架，且強調被販賣的是治療愛滋病的藥物...

張文宏談疫：病毒毒性已低 不同技術疫苗保護強

中國知名防疫專家張文宏18日表示，COVID-19病毒的致死率已經非常低，對人類造成的損害也在逐漸降低。至於中國的防控策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。