疫情清零難 廣州海珠區5度宣布延長封控

中央社／ 台北19日電

「3天再3天」，廣州海珠區晚間宣布第5次延長強化社會面管控，時間至22日夜間12時，當局指疫情仍處高位平台期。當地民眾先前曾因為不滿防疫層層加碼而與警方發生衝突。

廣東廣州市10月底疫情升溫，尤以海珠區為重災區，自11月5日零時全域管控以來，已是第5次延長強化社會面管控。

據廣州海珠發布微信公眾號消息19日深夜的通告，目前，海珠區疫情仍處高位平台期，高風險區域疫情上升勢頭仍未遏制住，傳播風險未完全阻斷，經綜合研判，2022年11月13日發布的「海珠區關於繼續強化部分區域疫情防控措施的通告」延續至11月22日夜間12時。

根據羊城晚報，廣州今天的疫情防控新聞發布會上，被問及為何海珠區疫情的新增病例數依然較多時，廣州市疾病預防控制中心黨委書記張周斌回應，該區的傳播指數（Rt）已經連續9天在1.5-1.7之間波動僵持，「因此，我們還需要全力以赴，全力支持海珠的疫情防控工作」。

海珠自5日實施全域管控以來，便嚴格控制人員流動。封控一直延長未解除，而一些解除隔離人員返回居住地後發現當地持續封控無法回家，進而引爆民怨。14日晚間，曾發生無法回家的民眾聚集並走上街頭，抗議缺乏食物和日用品。

網友上傳推特（Twitter）與微博的影音顯示，當時海珠區居民紛紛推倒封死的鐵欄，並與身穿防護衣的員警和大白拉扯推擠，掀翻警備用車，混亂中受傷民眾躺臥血泊，醫護人員實施CPR搶救，場面相當混亂。

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