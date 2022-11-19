聽新聞
test
0:00 / 0:00

張文宏談疫：病毒毒性已低 不同技術疫苗保護強

中央社／ 北京19日電
復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（取自中新網）
復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（取自中新網）

中國知名防疫專家張文宏18日表示，COVID-19病毒的致死率已經非常低，對人類造成的損害也在逐漸降低。至於中國的防控策略，「改變不了病毒變異帶來的極快傳播速度」。

張文宏並直言，加強疫苗接種，特別是交互接種不同技術的疫苗，可為中國最終走出疫情提供非常好的保護。

自中共中央政治局常委會10日通過優化防疫20條措施，並於11日由中國國務院聯防聯控機制公布後，陸續有中國醫學及公衛領域專家發聲，直指2019冠狀病毒疾病（COVID-19）毒性已大幅減弱，致死率更極低。而張文宏過去曾因直言疫情發展現狀而遭強烈攻擊，一度低調少言。

星島日報報導，現任中國國家傳染病醫學中心主任張文宏，18日出席在海南省海口市舉行的第6屆「海南國際健康產業博覽會」，並在發言時作上述表示。

張文宏表示，在高齡化的態勢下，中國有一個「非常好的公共衛生體系」，診斷、治療、疫苗到了一個「非常高的水平」，「我們是有能力的，最終馴服新冠（COVID-19）病毒」。

他指出，COVID-19疫苗的加強接種，特別是序貫疫苗接種（交互接種不同技術的疫苗），可為中國最終走出疫情提供非常好的保護。為了保護脆弱人群，他堅決支持繼續推動接種疫苗。

張文宏強調，對脆弱人群接種加強針，可使人體在未來的進化過程中獲得免疫力。

他並表示，在國家「有效防控策略」下，COVID-19病毒致死率已經非常低，但「改變不了病毒變異帶來的極快傳播速度」。COVID-19病毒在自然界規律發展下，逐漸進入穩定期，且對人類造成的損害也在逐漸降低。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

莫德納BA.5次世代疫苗開打 首日6677人接種

「就等這一支」 台中BA.5疫苗今天開打民眾搶接種 BA.1疫苗掛零

BA.5次世代疫苗開打 台北田徑場湧入1600人打氣踴躍

為陳時中抱不平！薛瑞元直呼「看不下去」 指國民黨挑動仇恨值

相關新聞

大陸自製新冠口服藥線上販售 遭令及時下架

大陸自製的新冠口服藥「阿兹夫定片」，日前傳出有電商平台開始販售，但是遭到製造商要求下架，且強調被販賣的是治療愛滋病的藥物...

兩岸觀策／海珠反封控 石家莊恐慌 陸防疫陷兩難

疫情快速升溫的中國大陸，有兩地在過去這一周特別受到關注。一是南方的廣州市海珠區，一是北方的河北省會石家莊。海珠引發關注是...

張文宏談疫：病毒毒性已低 不同技術疫苗保護強

中國知名防疫專家張文宏18日表示，COVID-19病毒的致死率已經非常低，對人類造成的損害也在逐漸降低。至於中國的防控策...

陸專家：疫情以來 大陸有精神心理痛苦的人一直在45％左右

中國科學院院士、北京大學第六醫院院長陸林今（19）日在一場健康論壇表示，從新冠肺炎疫情開始以來，也就是2020年3月份到...

沒戴口罩起爭執 廣州2女竟遭反綁「示眾」

中國官方發布看似放鬆防疫政策的「20條」後，各種防疫亂象依然層出不窮。昨天一段讓中外媒都「震驚」的視頻，是廣州有兩名女子...

中日増逾2萬確診 廣東急建方艙北京籲宅家「靜下來」

本報系聯合報報導，宣布優化防疫20條措施後，中國已連續3日新增本土感染數超過2萬例，廣東更日增近萬例。全國多地已按照國務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。