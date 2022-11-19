北京緊張廣州抗爭 優化防疫20條考驗中國各地

中國疫情升溫，北京市病例數居冠的朝陽區停止餐廳內用，並要求居民不離區，連帶導致全城緊張氣氛升高。加上北京以外多地防疫出現分歧混亂，優化防疫20條正對各地帶來考驗。

北京市本土感染單日病例數18日突破500例，創下本波新高。其中朝陽區感染病例始終居冠，1週以來境內多個小區、商鋪出現感染者足跡。加上區政府14日配合優化防疫20條撤除許多非社區核酸檢測點，明顯衝擊全區商業活動及人潮流動，進而擴散到全市其他行政區。

在疫情持續增溫下，像是位在海淀區的北京大學，本週僅因1名學生染疫即告封校。而朝陽區及隔鄰的東城區官方18日分別發表公開信，大意都是要求全區居民配合掃碼、疫調、場所管制等防疫措施，並做好自我防護，前往公共場所都須佩戴口罩。且倡導除住家、辦公室之間「兩點一線」外不要前往其他場所，進而改採線上辦公等。

其中，朝陽區除公開呼籲全區居民「非必要不離開朝陽區」外，並要求低風險區居民跨區域流動，需持48小時內核酸檢測陰性證明。同時，官方並私下通知全區「社會面要靜下來」，餐飲業者全面暫停堂食（內用），只能外帶，娛樂場所暫停營業。

受此影響，朝陽區民及上班族的擔憂氣氛開始蔓延，進而使北京全城民眾感受到山雨欲來的氛圍，對生活的衝擊也開始顯現。其中，由於朝陽區是北京倉儲業集中地，全市生鮮、乳製品的快遞配送已受到管制措施影響，民眾近日下單後卻遲遲無法收到貨品。

而其他行政區的一些餐廳在疫情及朝陽區的外溢效應下，營業也受到影響，像是海淀、西城區的部分餐廳便臨時取消18至20日週五至週日的所有預訂，損失不貲，也造成聚餐民眾必須臨時更改地點，甚至找尋備用地點，或是乾脆取消。

至於北京外的中國其他地區防疫，以本波染疫人數最多的廣州市最受矚目。除疫情最嚴重的海珠區持續陷入全區封控，引發當地民工抗議並爆發激烈衝突外，18日更傳出2名女子因拒不配戴口罩，與防疫人員發生衝突而被綁住雙手，1人倒臥在地，另1人則跪在地上，照片在中國網路上瘋傳。

警方事後雖然發布通報，聲稱2名女子與防疫人員已達成和解，但民眾對此事仍抱持質疑態度。同時，海珠區大批來自外地的移工仍對全區持續封控表達不滿，認為封控舉措與優化防疫20條嚴重悖離，不滿情緒仍然持續。

中國網路並傳出，部分非海珠區的湖北籍移工日前逃離廣州返回老家，下了高鐵卻被拒絕出站，導致他們只好再買票返回廣州。不少網友質疑，湖北拒絕廣州低風險區移工返鄉的作法，明顯違反優化防疫20條的規定。

同屬疫情重災區的鄭州市，儘管日前被中國國務院聯防聯控機制記者會2度點名批判防疫過度，但當地在優化防疫20條實施後，仍有不少地區持續封控。其中，被封校的鄭州大學更爆發學生聚集抗議事件，並先後提出15條訴求，引起注意。但到目前為止，鄭州大學並沒有解除封校的跡象。

另一個感染人數未見下降的重慶市，近日也成為當地民眾及中國民間質疑的對象。在優化防疫20條實施後，重慶市散布各地的封控措施並未解除。但當地官方面對媒體查詢時卻層層下推，聲稱是「小區居民自行決議封控、自願接受封控」，反而引起訕笑及更多質疑。

至於率先配合優化防疫20條，採取放鬆措施的河北省石家莊市，則是相反的典型。當地一度全面關閉免費核酸檢測站，部分場所也不再查驗核酸陰性證明，引發「率先躺平」、「中國第1個病毒共存試點城市」的聯想，一度成為全國焦點。

但因多數公共場所的查驗核酸措施並未取消，導致需收費的醫院核酸檢測站大排長龍，引發民怨。同時，部分民眾反而因為放鬆防疫產生恐慌心理，不但自己不敢外出，甚至編出各種理由為子女請假不上學。相關作法造成部分民眾質疑；但也有人讚許石家莊敢開全國風氣之先，值得肯定。

綜合中國媒體報導及網友反映，由於優化防疫20條取消了「次密接」及「中風險區」認定，少數地方政府索性將舊制應屬中風險區的疫區越級判定為「高風險區」；甚至把次密接人員越級判定為「密接」，導致必須被迫隔離，屬於明顯的陽奉陰違。