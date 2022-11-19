中國聲稱施行優化防疫 仍堅持清零罔顧人命

中國官方今公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）2萬4473例，本土2萬4263例。當局自頒布20條優化防疫措施以來，第一線防疫醫護仍堅持清零罔顧人命，凸顯優化防疫形同表面文章。

中國衛健委官網上午通報，18日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2137例，境外輸入82例，本土2055例中，廣東1102例，河南186例，重慶145例，四川137例，內蒙古114例，北京79例等。

新增無症狀感染者2萬2336例，境外輸入128例，本土2萬2208例中，廣東8535例，重慶4599例，河南1412例，內蒙古1237例，甘肅1139例，新疆998例，陝西541例，青海537例，山西439例，北京436例，四川417例等。

北京當局11日公布施行20條優化防疫措施以來，最前線執行防疫的醫護卻依然漠視危重者急需救助的哀求，仍堅持清零不改。

網友上傳推特的影音顯示，新疆維吾爾自治區有個身穿防護衣的大白，毫不在意兩個男子快餓死癱軟無力躺在地上，仍然相當盡職拿著拭子戳他們的鼻孔採樣。

廣東省省會廣州市堪稱這波疫情重災區，但當地民眾還是得依規定排著看不見盡頭的長龍等待核酸檢測，徒增交叉感染的風險，網友說，估計這樣的人龍得排3小時，這與施行優化防疫前，等待檢測的廢時無差別。

廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹18日表示，17日海珠區新增感染者仍高度集中在鳳陽街康鷺、南洲街大塘、華洲街龍潭等高風險區，但高風險區域內的疫情仍持續攀升尚未浮現拐點。

月初甘肅蘭州一名3歲幼童日前因一氧化碳中毒，因社區的物業樓管基於防疫封控不肯放人外出就醫，救護車又遲延1小時才抵達，可憐幼童延誤就醫不治。

而當局頒布優化防疫措施後，14日河南鄭州市才4個月大的女嬰同樣因延誤就醫而冤死，她的母親上傳影音具名指控有關單位官僚殺人，而鄭州衛健委僅回覆，全案正調查中。

此外，首都北京市連日來新增病例約莫300或400餘例，今天最新通報新增破500，北京市衛健委雖然沒有宣布實施封控，但提醒朝陽區民眾「非必要不離開本區域」，盡量減少外出。

據衛健委統計，截至18日24時，全國31省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1萬9709例（其中重症病例87例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例28萬3930例；尚在醫學觀察的無症狀感染者17萬3036例（境外輸入988例）。