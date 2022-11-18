防疫20條亂象多 張伯禮：後續策略仍會不斷調整

中國優化防疫20條引發亂象頻生，中國工程院院士張伯禮表示，在全球疫情仍處於大流行下，20條引起很大反響，但要徹底消滅Omicron較困難，隨著病毒及疫情變化，後續防疫策略會不斷調整。

綜合第一財經及中新網報導，中國工程院院士張伯禮17日在2022長三角G60科創走廊生物醫藥產業高質量發展大會暨醫生雲大會上，作出上述表示。

張伯禮表示，目前全球疫情還處於大流行，近期中國發布優化防疫20條後，引起很大反響，備受關注。

他指，優化防疫20條絕不是躺平和放開，而是要逐步過渡到與病毒特點相適應的狀態，病毒變了，策略就得改變，現在病毒潛伏期很短，重症也很少，更多是輕症以及無症狀，這種情況下隔離期限需要縮短。

他說，Omicron病毒變異株的致病力減弱，傳染性增強，目前來看要徹底消滅Omicron比較困難，希望它越變毒性越低。

張伯禮表示，隨著病毒變化及疫情轉變，後續策略還會不斷調整，「調整的宗旨仍是人民至上，講究更加科學及精準」。

中國官方11日公布優化防疫20條，在地方防控方面，加大對地方「層層加碼」、「一刀切」整治力度，嚴禁隨意靜默管理、封控、長時間不解封；取消「次密接」判定；一般不按行政區域展開全員核酸檢測等。

但20條公布後多地亂象頻生，河北石家莊宣布停止全員核酸檢測且不查驗健康碼，引發「躺平」聯想；北京朝陽區關閉非社區核酸檢測點，引起上班族強烈不滿。廣州海珠區數度延長強化社會面管控，民眾不滿防疫層層加碼，演變成警民混戰。

中國官方其後以記者會及評論收緊防疫口徑，強調要防止「一封了之」的反對不負責任態度，也要防止「一放了之」，堅定落實「動態清零」。