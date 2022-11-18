快訊

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

資金縮手觀望 台股震盪整理 跌30點收14,504點

明年補班日高達6天！2月直接變「隔週休二日」 上班族崩潰了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國疫情加劇31省市全淪陷 優化防疫措施反添亂

中央社／ 台北18日電

中國官方今公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）2萬5353例，本土2萬5129例，總計31省市都通報新增染疫，而當局頒布的優化防疫措施不僅難止疫情，更導致防疫亂象叢生。

中國衛健委官網上午通報，17日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2362例，境外輸入86例，本土2276例中，廣東1338例，重慶193例，內蒙古112例，四川109例，河南108例，北京100例等。

新增無症狀感染者2萬2991例，境外輸入138例，本土2萬2853例中，廣東9110例，重慶4473例，河南1579例，甘肅1563例，內蒙古1287例，新疆938例，陝西584例，青海569例，北京366例，山西348例等。

截至11月17日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例28萬1793例；尚在醫學觀察的無症狀感染者15萬5397例（境外輸入985例）。

這波來勢洶洶的疫情導致中國31省市全面淪陷，17日全數通報新增病例，其中以廣東省災情最嚴峻，不僅新增本土染疫數首破萬例，當中98%集中在省會廣州市。

官方統計，自10月22日至11月14日，廣州市累計染疫數逾3萬3000例，其中沒有一例是危重症患者。

儘管如此，當局仍下令廣建方艙醫院，廣州市住房和城鄉建設局副局長、新聞發言人王保森指出，截至昨天12時，廣州市共規劃建設方艙醫院床位和隔離板房床位24萬6407床。

首都北京市的疫情也相當棘手，香港星島日報今天報導，自11日當局公布20條優化防疫措施以來，當地每日新增病例約莫300或400例不等，若是在半年前，這個數字早就啟動全面封控。

不過基於落實20條，目前北京尚未浮現勒令營業場所歇業的跡象，甚至疫情最嚴峻的朝陽區撤銷若干核酸檢測站，要求民眾進入公共場所才須出示72小時的核酸檢測證明。

但實際上朝陽區多家商場、超市等，仍要求入內民眾出示24小時核酸陰性證明，一邊減少免費核酸點，一邊查驗核酸結果更嚴格，於是朝陽街頭的檢測站都出現在寒風中苦等驗核酸的人龍。

於此同時，中國各地仍以上有政策下有對策的方式因應當局頒布的20條優化防疫措施，上傳推特的影音顯示，導致警民衝突而大打出手，甚至還有民眾拿菜刀與身穿防護衣的大白對峙，以免無端被拉去隔離點。

廣州市海珠區日前才爆發入夜時分，不耐封控的民眾大規模上街推倒圍籬的暴動，迫使警方動員特警鎮暴，最新上傳推特的畫面顯示，當地有兩個女子因沒戴口罩與防疫人員口角，當眾被綑綁壓制。

山東省濟南市則發生有個男子在核酸檢測站持刀無差別攻擊，甚至割喉婦女，凶嫌被制伏法辦，而被害人則以藍布覆蓋送醫急救。

新冠肺炎

延伸閱讀

逾13697人染疫死亡 滿天星守護者聯盟助家屬訴請國賠

陸新增超過2.5萬例 張伯禮：防疫措施還會不斷調整

因應紓困振興條例退場 傳染病防治法修法趕進度

中國發布優化防疫20條後 續強調建方艙醫院

相關新聞

中國疫情加劇31省市全淪陷 優化防疫措施反添亂

中國官方今公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）2萬5353例，本土2萬5129例，總計31省市都通報新增...

陸新增超過2.5萬例 張伯禮：防疫措施還會不斷調整

大陸昨（17）日新增新冠陽性感染者再創下近期新高，超過2萬5,000例，而大陸工程院院士張伯禮則指出，Omicron病毒...

赴港核酸檢測 11月21日起減為2次

香港政府昨起進一步放寬社交距離措施，廿一日起減少海外和台灣抵港人士的核酸檢測次數，只須在機場和抵港第二日接受核酸檢測。

4度延長封控 廣州海珠警民衝突

大陸疫情持續，昨通報新增二萬三一三二例，再創今年四月以來新高。疫情重災區廣州市海珠區第四度延長部分區域封控措施三天，當地...

三方面考慮 大陸繼續暫停旅行社出入境團體遊

大陸文化和旅遊部市場管理司副司長李曉勇在大陸國務院聯防聯控機制17日記者會表示，明確繼續暫停旅行社和在線旅遊企業經營出入...

廣州爆發大規模抗議 中國大陸清零壓力鍋何時會爆開？

中國大陸動態清零政策引發民怨，原本大陸民眾預期在中共二十大結束後會逐步解封，但隨著各地疫情升溫，官方動態清零的政策並沒有鬆動，讓外界擔心大陸清零壓力鍋何時會爆開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。