中國疫情加劇31省市全淪陷 優化防疫措施反添亂

中國官方今公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）2萬5353例，本土2萬5129例，總計31省市都通報新增染疫，而當局頒布的優化防疫措施不僅難止疫情，更導致防疫亂象叢生。

中國衛健委官網上午通報，17日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2362例，境外輸入86例，本土2276例中，廣東1338例，重慶193例，內蒙古112例，四川109例，河南108例，北京100例等。

新增無症狀感染者2萬2991例，境外輸入138例，本土2萬2853例中，廣東9110例，重慶4473例，河南1579例，甘肅1563例，內蒙古1287例，新疆938例，陝西584例，青海569例，北京366例，山西348例等。

截至11月17日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例28萬1793例；尚在醫學觀察的無症狀感染者15萬5397例（境外輸入985例）。

這波來勢洶洶的疫情導致中國31省市全面淪陷，17日全數通報新增病例，其中以廣東省災情最嚴峻，不僅新增本土染疫數首破萬例，當中98%集中在省會廣州市。

官方統計，自10月22日至11月14日，廣州市累計染疫數逾3萬3000例，其中沒有一例是危重症患者。

儘管如此，當局仍下令廣建方艙醫院，廣州市住房和城鄉建設局副局長、新聞發言人王保森指出，截至昨天12時，廣州市共規劃建設方艙醫院床位和隔離板房床位24萬6407床。

首都北京市的疫情也相當棘手，香港星島日報今天報導，自11日當局公布20條優化防疫措施以來，當地每日新增病例約莫300或400例不等，若是在半年前，這個數字早就啟動全面封控。

不過基於落實20條，目前北京尚未浮現勒令營業場所歇業的跡象，甚至疫情最嚴峻的朝陽區撤銷若干核酸檢測站，要求民眾進入公共場所才須出示72小時的核酸檢測證明。

但實際上朝陽區多家商場、超市等，仍要求入內民眾出示24小時核酸陰性證明，一邊減少免費核酸點，一邊查驗核酸結果更嚴格，於是朝陽街頭的檢測站都出現在寒風中苦等驗核酸的人龍。

於此同時，中國各地仍以上有政策下有對策的方式因應當局頒布的20條優化防疫措施，上傳推特的影音顯示，導致警民衝突而大打出手，甚至還有民眾拿菜刀與身穿防護衣的大白對峙，以免無端被拉去隔離點。

廣州市海珠區日前才爆發入夜時分，不耐封控的民眾大規模上街推倒圍籬的暴動，迫使警方動員特警鎮暴，最新上傳推特的畫面顯示，當地有兩個女子因沒戴口罩與防疫人員口角，當眾被綑綁壓制。

山東省濟南市則發生有個男子在核酸檢測站持刀無差別攻擊，甚至割喉婦女，凶嫌被制伏法辦，而被害人則以藍布覆蓋送醫急救。