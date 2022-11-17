快訊

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

資金縮手觀望 台股震盪整理 跌30點收14,504點

明年補班日高達6天！2月直接變「隔週休二日」 上班族崩潰了

中國發布優化防疫20條後 續強調建方艙醫院

中央社／ 台北17日電

中國上週發布優化防疫20條，國家衛健委醫療應急司司長郭燕紅今天強調，抗擊病毒要加強醫療服務能力建設與救治資源，要加強定點醫院、方艙醫院、發熱門診建設。

據央視等官媒報導，在今日舉行的國務院聯防聯控機制記者會上，衛健委的官員郭燕紅指出，「抗擊新冠疫情、應對病毒變異要加強醫療服務能力建設和救治資源準備。」

她說，要持續加強定點醫院建設。要求各地指定綜合能力強、救治水平高的醫院作為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）定點救治醫院，儲備充足救治床位，特別是重症救治床位。

郭燕紅接著稱，要大力推進方艙醫院建設。各地要按照平急結合、應急優先的原則，依託現有的一些大型場館，確保一旦發生疫情的時候，方艙醫院能夠快速啟用，用於收治輕型患者和無症狀感染者。

最後，她表示，要加強醫療機構發熱門診和發熱診室建設。醫療機構按照相關規定規範設置發熱診室或發熱門診，做到應設盡設、應開盡開，嚴格執行首診負責制，一旦出現陽性立即轉入定點醫院或方艙醫院。

中國官方發布優化防疫20條，新措施仍在適應期，各地在執行上出現分歧，屢屢引起爭議。官方試圖統一口徑，強調優化防疫20條不是「躺平」，仍要堅持「動態清零」總方針。

新冠肺炎

延伸閱讀

20條亂象 中國官方藉記者會及評論收緊防疫口徑

聯大學生會答問挨批嗆學生 徐定禎：不善言詞未怒嗆

優化防疫20條爭議多 官媒推出問答系列安撫民心

雙重民怨巨大壓力鍋 官媒轉彎宣傳病毒不可怕

相關新聞

中國疫情加劇31省市全淪陷 優化防疫措施反添亂

中國官方今公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）2萬5353例，本土2萬5129例，總計31省市都通報新增...

陸新增超過2.5萬例 張伯禮：防疫措施還會不斷調整

大陸昨（17）日新增新冠陽性感染者再創下近期新高，超過2萬5,000例，而大陸工程院院士張伯禮則指出，Omicron病毒...

赴港核酸檢測 11月21日起減為2次

香港政府昨起進一步放寬社交距離措施，廿一日起減少海外和台灣抵港人士的核酸檢測次數，只須在機場和抵港第二日接受核酸檢測。

4度延長封控 廣州海珠警民衝突

大陸疫情持續，昨通報新增二萬三一三二例，再創今年四月以來新高。疫情重災區廣州市海珠區第四度延長部分區域封控措施三天，當地...

三方面考慮 大陸繼續暫停旅行社出入境團體遊

大陸文化和旅遊部市場管理司副司長李曉勇在大陸國務院聯防聯控機制17日記者會表示，明確繼續暫停旅行社和在線旅遊企業經營出入...

廣州爆發大規模抗議 中國大陸清零壓力鍋何時會爆開？

中國大陸動態清零政策引發民怨，原本大陸民眾預期在中共二十大結束後會逐步解封，但隨著各地疫情升溫，官方動態清零的政策並沒有鬆動，讓外界擔心大陸清零壓力鍋何時會爆開。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。