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香港再放寬防疫措施 減少入境者核酸檢測次數

中央社／ 香港17日電

香港再度放寬從海外及台灣抵港人士的防疫措施，下週一起，他們抵港後的核酸檢測次數，由現在4次減少至2次。

相關衛生官員今天在記者會上宣布有關決定。

據公布，本月21日起，從海外和台灣抵港人士只需要在機場和抵港第2天接受核酸檢測，以及在抵港後7天之內每天自行做快篩，取消抵港第4天和第6天的強制核酸檢測要求。

目前對從海外及台灣抵港人士的入境檢疫要求已實施「0+3」方案，即入境後不必在酒店自我隔離，只需要3天的居家醫學監測，期間可以外出，但不能到檢疫要求較高的場所，如食店堂食和主題公園等。

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