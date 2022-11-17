優化防疫20條爭議多 官媒推出問答系列安撫民心

中國各地執行優化防疫20條口徑不一，石家莊、廣州、重慶等地爭議頻傳，民眾看法分歧甚至恐慌。為此，新華社今天起推出優化防疫20條熱點問答系列報導，試圖統一口徑安撫民心。

中共政治局常委會10日通過優化防疫20條新措施，11日並由中國國務院聯防聯控機制公布，內容對現行防疫措施確有小幅放鬆，並糾正一些不當作法。此後，河北省石家莊市一度率先關閉免費核酸檢測站，部分場所也不再查驗核酸陰性證明，引發「率先躺平」、「試點病毒共存」的聯想，造成部分民眾質疑及混亂。

另一方面，重慶市反其道而行，繼續實施大規模封控，但官方又迴避發布文件，而是以口頭方式層層下達，並以「小區居民自行決議封控、自願接受封控」的名義回應外界質疑，反而兩面不討好。甚至有重慶民眾上網表示「願意和石家莊人交換，因為我要上班」，表露不滿情緒。

疫情最嚴重的廣州市則因海珠區封控多日，當地主要來自湖北的移工面臨失業及飢餓，問題卻無法解決，情緒壓抑多時。加上優化防疫20條公布，移工認為官方反而加強封控，與20條精神相悖，連日來發起大規模抗議，官方則調派大批警力前往彈壓，是COVID-19疫情爆發近3年來首見的情況，引起廣泛注意。

對此，新華社今天發布的第1篇報導，以「進一步提升防控的科學性、精準性—20條優化措施熱點問答之一」為題，率先回答4個問題，其中包括民眾最關切的新措施「是否意味著放鬆防控和加大疫情傳播風險？」、「減少核酸檢測點，但仍要求出入公共場所出具核酸陰性證明，是否還需要堅持做核酸檢測？」等2大問題。

這篇答問指出，20條措施進一步強調，沒有發生疫情的地區要嚴格按照第9版防控方案確定的範圍，對「風險崗位、重點人員」開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍。「一般不按行政區域」開展全員核酸檢測，只在感染來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展。

答問並重申官方說法，指20條措施的調整不是放鬆防控，更不是「放開、躺平」，而是基於多地防疫實踐的經驗總結和相關評估數據作出。是「穩中求進、走小步不停步、符合我國國情、更加科學精準」的舉措。旨在把「該管住的重點風險管住、該落實的落實到位、該取消的堅決取消」，充分利用資源，提高防控效率。